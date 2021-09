Immobilier : Les recherches de maisons explosent en France : + 66,4%

Les envies de verdure et d’espace engendrées par la crise sanitaire ont littéralement boosté les recherches de maisons individuelles : + 66,4 % entre 2019 et 2021 et + 57,2 % pour les terrains à bâtir !

Si la crise sanitaire n’a finalement pas eu d’impact sur le volume de transactions immobilières, elle a marqué un tournant significatif et durable en matière de critères de recherche au profit des maisons qui concentrent désormais l’essentiel des demandes : 68 % des recherches contre 32 % pour les appartements alors que cette répartition était de 57 % et 43 % avant la crise Covid.

Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les recherches de maisons aient tant progressé en deux ans : + 66,4 % entre le 13 mai et le 13 septembre 2021 comparé à la même période en 2019. Les recherches de terrains à bâtir ne sont pas en reste avec une hausse de + 57, 2% entre 2019 et 2021. Faisons le point avec étude sur les recherches d’habitations préférées des Français, réalisée par le groupe PAP Évènements en collaboration avec le site PAP.fr, à l’occasion de la 11ème édition du salon MAISON qui se tiendra du 24 au 26 septembre 2021 au Parc Floral de Paris.

Un plébiscite pour la maison individuelle observé dès le premier confinement et jamais démenti depuis !

Envies de verdure et d’espace ! La part des maisons dans les recherches immobilières des Français a significativement évolué depuis la crise sanitaire. Une évolution déjà observée à l’été et l’automne 2020 et qui reste inchangée près d’un an plus tard. Ainsi, la part de recherches sur PAP.fr portant sur une maison s’établit à 68 % entre mai et septembre 2021 contre 57 % à la même période de 2019, soit une spectaculaire hausse de 11 points de part de marché.

Cette hausse significative des recherches de maisons s’établit à + 66,4 % au niveau national et concerne toutes les régions françaises. Même si le phénomène est encore plus marqué en Ile-de-France qui est la région française qui progresse le plus (hors Paris, non significatif pour les maisons) : + 80,3 %. Et davantage encore, si l’on se concentre sur la Grande Couronne Parisienne (77, 78, 91 et 95) avec une hausse de + 96,8 % entre 2019 et 2021.

Avec pour corollaire de déborder sur les départements limitrophes de l‘Ile-de-France

La pérénisation du télétravail ne serait-ce qu’un ou deux jours par semaine limite les contraintes de temps de transport sur une semaine, ce qui permet à de plus en plus d’acheteurs d’envisager de s’installer au-delà des frontières administratives de l’Ile-de-France.

Ainsi, l’agrégat des 8 départements limitrophes de l’Ile-de-France (60, 02, 51 ,10, 89, 45, 28, 27) fait apparaître une progression des recherches de maisons + 71,7 % entre 2019 et 2021. C’est donc l’ensemble du Bassin Parisien (Ile-de-France et départements limitrophes) qui est impacté par le phénomène.

Ce qui a été observé en Région Parisienne, l’est également en province : les personnes quittent les centres urbains des grandes métropoles pour s’installer en maison mais à proximité de celles-ci. Les départements situés dans des grandes agglomérations sont donc surreprésentés dans ce classement : l’Ain (région Lyonnaise), Isère (région Lyonnaise), Rhône (région Lyonnaise), Haute-Garonne (région de Toulouse), Gironde (région de Bordeaux), Hérault (région de Montpellier) et Nord (région Lilloise).

Les niveaux de progressions sont globalement supérieurs à ceux observés en Ile-de-France et dans les départements limitrophes de celle-ci car à la clientèle locale, vient s’ajouter une clientèle Francilienne désireuse de changer de région.

Une forte hausse des recherches de terrains à bâtir

Le rêve de maison individuelle passe aussi par la construction d’une maison neuve sur un terrain à bâtir. C’est donc logiquement que les recherches de terrains à bâtir progressent également de manière significative depuis la crise sanitaire : + 57,19 % à l’échelle nationale.

Le phénomène reste moins marqué dans les départements d’Ile-de-France en raison de la pénurie de foncier. Ce sont donc les départements les plus ruraux qui tirent leur épingle du jeu avec une nouvelle fois les départements limitrophes de l’Ile-de-France.

