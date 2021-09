PsychoTest Immo : Etes-vous disposé à changer d’emploi et déménager dans une autre région ?

Vous vous demandez si vous avez le bon profil pour changer déménager, changer de job et changer de ville ? Faites le test !

Avec le développement du télétravail rendu possible par la transition digitale et numérique, nombre de Français sont prêts à changer de ville pour gagner en confort de vie. Pour mesurer votre appétence à changer de région, répondez par oui ou non aux 7 questions ci-dessous concoctées par Vendez-Mon-Appart.Fr .

Répondez à 7 questions pour déterminer votre profil

Question 1 : Trouvez-vous votre quotidien ennuyeux ?

Question 2 : Avez-vous le sentiment de ne plus découvrir votre ville et ses environs ?

Question 3 : Avez-vous le goût de l’aventure ?

Question 4 : Avez-vous besoin de vous évader loin de chez vous une fois le week-end arrivé ?

Question 5 : Êtes-vous sociable ?

Question 6 : Comprenez-vous les personnes qui plaquent tout pour changer de vie ?

Question 7 : Allez-vous le matin avec envie à votre emploi ?

Vous avez une majorité de oui

Votre ville et son environnement immédiat ne vous font plus vibrer et vous semblez vous êtes lassés.

Le quotidien est devenu une routine et vous rêvez de changer. Le changement de vie ne vous fait pas

peur et vous enviez ceux qui ont le courage de le faire. Vous n’êtes pas effrayés par le dépaysement

et vous recherchez cette transition pour donner un nouveau sens à votre vie.

D’autres régions vous attirent et vous aspirez à tout recommencer ailleurs pour découvrir de

nouvelles personnes, nouveaux lieux. La découverte et l’aventure vous attirent alors. Le goût du

changement est alors plus fort que votre désir de stabilité.

Notre conseil : Il est temps de changer d’air, foncez et sautez le pas !

Vous avez une majorité de réponses « NON »

Ne surtout pas votre région !

Votre vie actuelle vous ravis et votre ville vous convient amplement. Vous êtes attachés à vos repères

actuels et le changement n’est pas dans vos priorités. En effet, la mutation de vie n’est pas ouverte à

tous les profils. Votre quotidien et vos habitudes de vie ne sont pas prêts à être chamboulés ou peut

être pas encore. Votre routine représente votre sécurité.

L’avenir s’inscrit dans votre ville et vous vous épanouissez dans votre environnement. Vous êtes

attachés à vos traditions et ne quittez votre cocon uniquement pour vos vacances.

Notre conseil : Ne changez rien !