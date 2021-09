Rendez-vous du 29 novembre au 1er décembre pour le Congrès FNAIM

Rendez-vous du 29 novembre au 1er décembre prochain pour le Congrès FNAIM et Salon des professionnels de l’immobilier au Carrousel du Louvre et en digital.

Un congrès 2021 hybride

Le Carrousel du Louvre, à Paris, sera de nouveau le théâtre, fin novembre, du Congrès de la FNAIM et du Salon des professionnels de l’immobilier. Objectif cette édition ? Retrouver ces fidèles congressistes, fidéliser les nouveaux e-congressistes et assurer une visibilité maximale à l’ensemble des tables rondes, débats et autres ateliers.

À l’occasion de son grand rendez-vous annuel des professionnels de l’immobilier, la FNAIM organise en 2021 un congrès hybride, alliant rendez-vous physique et événement digital. Cette édition, ouverte à l’ensemble des professionnels de l’immobilier, adhérents ou non à la FNAIM, fait la part belle au retour des rencontres physiques, sur deux jours (29 et 30 novembre), au Carrousel du Louvre, à Paris. La journée du 1er décembre, dernière journée du Congrès, sera quant à elle exclusivement digitale.



À l’aune des élections présidentielles de 2022, la Fédération nationale de l’immobilier entend bien faire du logement un enjeu incontournable. De nombreux débats, animés par le journaliste Ali Baddou, seront consacrés à cette échéance, avec notamment les interventions des futurs candidats, qui pourraient dévoiler une partie de leurs propositions.

3 jours de rencontres et d’échanges, 4 thèmes majeurs

Cette nouvelle édition sera organisée autour de quatre thèmes majeurs : élection présidentielle 2022, économie & société, RSE et jeunesse.



Parmi les temps forts, donc : la conférence d’ouverture du lundi 29 novembre, menée par Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, et par Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM, qui échangeront sur l’actualité de la politique du logement : loi Climat et résilience, copropriétés, parc locatif privé et fiscalité, évolution des métiers (loi Hoguet, concurrence déloyale, plateformes en ligne), entre autres.

Le lundi 29 novembre toujours, la navigatrice Clarisse Crémer présentera son parcours. Incarnant le leadership au féminin et l’agilité de toute une génération, elle témoignera des secrets de sa réussite.

Zoom sur les projets des candidats à la présidentielle 2022

Le mardi 30 novembre, à moins de cinq mois du scrutin, la FNAIM invite les candidats à la présidentielle Française à venir dévoiler leur avant-projet sur la politique du logement.

« À quelques mois d’échéances électorales majeures pour notre pays, nous souhaitons faire de cet événement un rendez-vous primordial et de qualité afin d’échanger et réfléchir autour des enjeux liés au logement. Le logement occupe une place centrale dans le quotidien des Français : il doit pleinement prendre sa place dans la présidentielle, à la hauteur des défis qui se posent au parc français. » explique Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM.



Mardi 30 novembre toujours, place aux conférences « Émission économique » autour de l’économiste Thomas Porcher et du journaliste économique Dominique Seux et « Habiter demain : où, comment ? » par Alain Dinin, Président de Nexity et Christine Leconte, Présidente du Conseil national de l’ Ordre des architectes notamment.

Si, les 29 et 30 novembre, les plénières et les ateliers se tiendront au Carrousel du Louvre, à Paris, l’ensemble des contenus de l’édition seront aussi retransmis sur le site événementiel, support d’une journée exclusivement digitale le 1er décembre.



« Nous poursuivons la transformation de cet événement incontournable pour lui permettre de répondre davantage aux attentes de la profession. Rajeuni, digitalisé, éco-engagé, ce congrès fait la part belle aux rencontres et aux échanges», conclut Jean-Marc Torrollion.

Le Congrès FNAIM & Salon des professionnels de l’immobilier, partenaire du « Palmarès de l’immobilier » et du « Prix féminin de l’immobilier »

Rendez-vous incontournable des acteurs de l’immobilier en France, le Palmarès de l’Immobilier récompense les meilleures agences immobilières au travers de 15 prix. VITRINEMEDIA, Bientôt-Vendu, Opinion System et Mysweet’immo sont conjointement associés pour organiser cette 8ème édition. Partenaire de l’événement, la FNAIM aura le plaisir d’accueillir cette remise de prix au cours de laquelle MySweetimmo remettra son Prix féminin de l’immobilier.

Un espace en ligne, 100 % dématérialisé, sera dédié aux exposants

Une fois encore, au cours de cette édition 2021, un espace en ligne, 100 % dématérialisé, sera dédié aux exposants, qui proposeront leurs solutions business au travers de stands physiques et/ou immersifs (vidéos de présentations, fiches descriptives, brochures PDF, etc. ). Professionnels et acteurs de l’immobilier pourront alors découvrir leurs diverses offres et services. Il sera également possible d’échanger en direct avec les collaborateurs des entreprises exposantes, grâce à des outils live vidéos ou chat.

Premier événement du secteur à l’objectif « éco-engagé »

Mobilisée de longue date en matière de rénovation énergétique des logements et du rôle primordial que doivent jouer les professionnels de l’immobilier dans ce contexte, la FNAIM embarque également son Congrès et salon FNAIM dans une démarche écoresponsable et de développement durable en réduisant ses impacts environnementaux et sociétaux dans son organisation et ses relations avec ses parties prenantes.

Dans ce contexte, une labélisation « Événement Éco-engagé » est en marche avec la mise en place d’ « une charte développement durable ».