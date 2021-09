Comment vous faire conseiller gratuitement pour réaliser un investissement immobilier ?

Le coin du conseiller immobilier : Prospection téléphonique et pige

Brice Moulin et Romain Puntrello, co-fondateurs du Club de l'investisseur

Vous souhaitez investir ? Il n’y a pas une mais 1 000 façons d’investir dans l’immobilier ! Or, aujourd’hui, il n’est pas si simple d’être bien conseillé avant de se lancer. Et si vous profitiez des conseils avisés du Club de l’Investisseur ?

Investir dans la pierre ne doit jamais être fait au hasard. Il y a en effet pléthore de solutions pour placer un capital supérieur à 50 000 €. Tout va dépendre en réalité de l’objectif poursuivi : développer son patrimoine, percevoir des revenus non-fiscalisés, anticiper sa transmission, augmenter la rentabilité des investissements, diminuer ses impôts, diversifier son patrimoine…

Le conseiller bancaire ?

Une étude récente réalisée par Moneyvox montre que 64 % d’entre eux ne disposent pas du temps nécessaire pour faire leur travail correctement. De plus, ils sont liés par des objectifs commerciaux : certains conseils peuvent être influencés par le niveau des rétrocommissions à récupérer selon le produit placé.

Les méthodes et autres conseils qui fleurissent sur Internet ?

Gare aux mauvaises surprises : entre les offres de placement “atypiques” et les soi-disant bons plans réservés à des privilégiés, chaque année, plusieurs milliers de français sont victimes d’arnaques à l’investissement, selon l’Autorité des Marchés Financiers.

Dans tous les cas, il est particulièrement risqué de se lancer sans connaître les subtilités des différentes règles juridiques/fiscales, et sans se poser les bonnes questions. En effet, ces investissements hasardeux font naître des problématiques qu’il était pourtant facile d’anticiper : des charges liées à la gestion du bien mal appréhendées, une fiscalité non maîtrisée, des investissements peu rentables, etc.

Il est donc fondamental de connaître toutes les possibilités d’investissement en fonction de la situation de chacun, pour mettre en place une stratégie pertinente. D’où l’importance d’une démarche personnalisée, basée sur la proximité et l’accessibilité.

Un accompagnement sur-mesure pour investir

C’est à partir de ce constat que Brice Moulin, conseiller en gestion de patrimoine, et Romain Puntrello, agent immobilier, ont décidé de lancer le Club de l’Investisseur. Le concept ? Un accompagnement sur-mesure qui facilite l’accès aux investissements immobiliers et qui met les investisseurs en relation avec des experts reconnus dans leur domaine. Son objectif est de permettre à chacun de trouver la solution qui lui correspond réellement. Les services du Club de l’Investisseur sont gratuits, sans engagement et transparents.

Démocratiser l’accès à l’investissement immobilier

Brice et Romain soulignent : « Malgré la forte croissance de l’intelligence artificielle dans le monde de la gestion et de l’immobilier, nous pensons qu’une approche humaine est plus appropriée lorsqu’il s’agit de réaliser des investissements qui peuvent parfois représenter des engagements sur toute une vie ! »

Le Club de l’Investisseur vous accompagne en :

vous informant sur les différents dispositifs immobiliers existants ;

vous aidant à identifier ceux qui sont adaptés à leur situation ;

En vous mettant en relation avec les bonnes personnes.

identifiant vite et bien des solutions adaptées à votre profil.

Parce qu’il est important de s’orienter vers une stratégie d’investissement sur-mesure, le Club de l’Investisseur propose un simulateur en ligne qui permet de découvrir immédiatement une ou plusieurs solutions ciblées selon :

Le montant du capital à investir ;

Le montant de l’imposition de l’investisseur ;

La date de son départ prévu à la retraite (s’il n’y est pas déjà) ;

Son objectif : faire croître son patrimoine à terme, percevoir des revenus non fiscalisés, diversifier son patrimoine, optimiser sa succession…

Une expertise gratuite et sans engagement

La bonne nouvelle ? Contacter le Club, poser des questions, trouver la/les meilleure(s) solution(s) pour investir ne coûte rien et il n’y a aucune obligation (zéro engagement). Vous êtes libre de suivre les conseils donnés, ou non, et de contacter, ou pas, les experts recommandés !