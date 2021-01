L’agence Evidence lance un Serious Game sur la prospection : le MonoProspection

Dominique Pirreda présente l’origine de la prospection téléphonique… véritable bête noire des mandataires et conseillers en immobilier et plus généralement des commerciaux.

Coach et formateur, Dominique Pirreda est aussi l'auteur et l'animateur du blog mandataire-immo.