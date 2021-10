Rendez-vous au Salon de l’immobilier et de l’investissement de Paris les 8, 9 et 10 octobre

Comme chaque année, le Salon de l’immobilier et de l’investissement s’adresse aux porteurs de projets immobiliers. Plus de 60 exposants, plus de 20 conférences et des consultations personnalisées vous garantissent de trouver informations et conseils adaptés à vos projets.

Vous avez un projet immobilier ? Rendez-vous au Salon de l’immobilier et de l’investissement de Paris, du 8 au 10 octobre. Tous les grands acteurs de l’immobilier ont répondu présent pour cette nouvelle édition : promoteurs, agents immobiliers, notaires, avocats, architectes, conseillers en gestion de patrimoine et FNAIM du Grand Paris.

Plus de 20 conférences animées par des experts chevronnés

Les conférences, entièrement gratuites, couvrent tous les volets d’un projet immobilier : immobilier neuf et ancien, investissement en France et à l’étranger, financement, fiscalité et gestion patrimoniale.

Parmi les sujets abordés cette année : comment éviter les pièges en matière d’investissement ? Une conférence animée par Sébastien Bareau, programmée en ouverture du Salon, vendredi 8 octobre, de 10h30 à 12h15.

Par la suite, d’autres conférences se succéderont, toujours autour du thème central de l’investissement immobilier :

Investissement immobilier : trouver l’équilibre capital/rendement

Bien emprunter pour sa résidence principale en 2021

Pinel : comment profiter des derniers mois ?

Transmettre son patrimoine à ses proches : les notaires vous conseillent

Plus de 20 conférences animées gratuites par la Fnaim du Grand Paris

Les conférences de la Fnaim du Grand Paris, 100% gratuites, ont pour ambition de décrypter les grandes thématiques de l’immobilier : achat, investissement, immobilier neuf et ancien et atouts des professionnels pour consolider son projet.

Quelques exemples de conférences :

Investir dans l’immobilier : panorama des solutions (avec ou sans fiscalité)

Quelles précautions prendre pour une mise en location

Acheter, investir, vendre avec un professionnel immobilier : un gage de sécurité (rédaction d’actes, label d’excellence FNAIM, Loi Tracfin…)

Se loger dans l’immobilier neuf : profitez des avantages multiples

(TVA à 5,5%, prêts à taux 0% ou réduits, frais de notaire à 2%, RE 2020…)

Investissement locatif en PINEL et défiscalisation : est-il encore temps ?

La Fnaim du Grand Paris fera également un point sur le marché immobilier de la capitale et, plus largement, sur le marché francilien :

Le marché immobilier à Paris et en Île-de-France

Les bons plans pour investir en Île-de-France

Des consultations personnalisées et gratuites

Des consultations individuelles et gratuites seront l’occasion de rencontrer des experts immobiliers durant 20 à 30 minutes.

Avocats et fiscalistes vous éclairent sur les problématiques de la fiscalité immobilière, des baux d’habitation, des assurances, du patrimoine, des successions et des problèmes d’urbanisme.

Les notaires distillent leurs conseils sur une multitude de sujets clés : transmission et constitution de patrimoine, acquisition et vente de biens immobiliers.

Gestionnaires de patrimoine et architectes complètent un pôle d’experts déjà bien fourni.

Ces consultations auront lieu tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Conférence questions / réponses animée par un conseiller en gestion de patrimoine

Cette nouvelle conférence poursuit deux objectifs :

Obtenir une réponse concrète à ses questions ;

Favoriser l’émulation et le partage entre visiteurs grâce aux problématiques de chacun.

La conférence est programmée dimanche 10 octobre de 14h30 à 15h15.

Un salon placé sous le signe de la sérénité grâce à un protocole sanitaire renforcé

Le port du masque est obligatoire pour tous les participants.

L’accès au salon nécessite la présentation d’un pass sanitaire : un certificat de vaccination ou un test négatif de moins de 72h (RT-PCR ou antigénique ou un autotest sous supervision d’un professionnel de santé) ou un certificat de rétablissement de la Covid-19.

Ce pass sanitaire prend la forme d’un QR code à présenter sous format numérique ou papier.

À compter du 30 septembre 2021, le pass sanitaire sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans.

Infos pratiques

Du 8 au 10 octobre 2021

Carrousel du Louvre

De 10h à 19h, le vendredi jusqu’à 20h