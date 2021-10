Hugo Barrier : « Statrent, le moteur de recherche de l’investissement locatif »

#2 En live du Salon de l’immobilier et de l’investissement avec Hugo Barrier (Statrent) fondateur de Statrent.

En live du Salon de l’Immobilier et de l’Investissement 2021 Hugo Barrier, fondateur de Statrent, présente sa start up au micro d’Ariane Artinian : « Statrent analyse environ 250 000 annonces immobilières par jour. Nous estimons le prix d’achat, les loyers, la rentabilité et permettons l’étude de biens immobiliers en fonction de critères propres aux investisseurs immobiliers ». Les villes les plus intéressantes pour réaliser un investissement locatif ? « Saint-Etienne, Le Havre et Perpignan », conclut Hugo Barrier.