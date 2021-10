Le coin du conseiller immobilier : 5 astuces Mindset

Qu’est-ce que le Mindset ? Comment l’appréhender ? Explications de Dominique Piredda

Qui n’a jamais tenté la positive attitude ? Proclamer une détermination sans faille après des semaines de procrastination ? Affirmer posséder un moral d’acier, ou bien encore s’interdire tout ralentissement et retour en arrière, tant que la réussite ne sera pas au rendez-vous ?

Pourtant, sur la durée, plus facile à dire qu’à faire pour la plupart des agents et mandataires et conseillers immobiliers que nous sommes. Très vite rattrapés par nos doutes, nos peurs, nos croyances, le manque de visibilité ou encore isolés face aux difficultés, beaucoup se retrouvent malgré eux au point de départ, se levant chaque matin au pied d’une nouvelle montagne à escalader.

C’est bien la preuve que revendiquer le fait d’avoir le bon état d’esprit ne suffit pas pour espérer en ressentir les effets et surtout pouvoir en tirer les fruits à moyen et long terme. En revanche, la bonne nouvelle c’est que comprendre comment cela fonctionne, le mécanisme, utiliser les bons leviers pour ne pas abandonner pourrait bien s’avérer beaucoup plus efficace sur la durée.

Sans rentrer dans les détails, en neurosciences les chercheurs ont découvert que le cerveau est « plastique », je n’ai pas dit en plastique mais bien plastique. On parle de Plasticité neuronale, neuroplasticité ou encore de plasticité cérébrale pour expliquer les mécanismes qui permettent certains changements, d’abord en phase embryonnaire, mais surtout ce qui nous intéresse ici, lors d’apprentissages.

Vous le voyez rien n’est perdu, même si votre tendance est plutôt au découragement, grâce à de bons messages, de bonnes méthodes, l’instauration d’habitudes, vous pourriez bien, demain, vous retrouver avec un état d’esprit complètement différent…imaginez l’impact sur votre vie professionnelle mais aussi personnelle.

Astuce N° 1

La sémantique. Chassez de votre vocabulaire, tous les termes limitatifs voir négatifs que vous employez lorsque vous parlez de vous, de vos actions. Chassez-les aussi lorsque vous vous parlez à vous-même, exemple – « Ah je me suis encore planté, j’ai échoué je suis nul » Nul de quoi ? D’avoir essayé ? De vous être risqué ? D’être passé à l’action ? Et si au lieu de vous blâmer, vous vous concentriez sur la leçon que vous venez de vous offrir. (Voir aussi la vidéo : Soignez vos mots)

Astuce N° 2

L’Impuissance acquise. Apprendre c’est bien, mais n’oubliez jamais de désapprendre. La société, l’éducation et de nombreuses personnes bienveillantes autour de vous, vous ont nourri de croyances du genre : « Ah mon pauvre tu n’es vraiment pas doué pour ça » ou – « Mais tu n’y arriveras jamais, ce n’est pas fait pour toi » ou bien encore – « Tu n’as aucune volonté, mais qu’est-ce que tu vas faire plus tard ».

C’est ce qu’on appelle aussi les messages contraignants, qui certes, ne vous empêchent pas de vivre, mais qui sont autant de barrières inconscientes qui se dressent systématiquement devant vous, à chaque nouveau challenge. Et si vous les désappreniez une bonne fois pour toute ?

Astuce N° 3

Directement lié à ce que nous venons de voir: ne vous découragez jamais même lorsque vous faites des erreurs, ou lorsque vous n’obtenez pas le résultat escompté. Gardez en tête comme un véritable mantra la citation de Nelson Mandela « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ». L’action précède le résultat, l’action peut être corrigée, en revanche l’inaction ne vous mènera jamais nulle part.

Astuce N° 4

Votre état d’esprit est directement liè à votre état physique : des activités comme le sport, la méditation, permettent de travailler son « mindset », de mieux se concentrer, de mieux encaisser les coups que nous prenons, d’évacuer le stress et de mieux gérer l’ascenseur émotionnel que nous empruntons régulièrement dans notre profession.

Astuce N° 5

Même si j’aurai pu vous en donner beaucoup d’autres : Les objectifs. Comprenez qu’il n’y a pas de voyage, de parcours, de chemin, de progression, appelez cela comme vous voulez, sans qu’il y ait de destination. Ayez un but précis, et pour l’atteindre, fixez vous des objectifs d’étapes sur lesquels vous ferez le point, mais aussi des objectifs intermédiaires…plus vous en aurez, plus ils vous aideront à mesurer votre avancement et à vous encourager. Ne soyez pas dans l’errance, ne vous laissez pas porter par le vent.