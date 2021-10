Chez moi : Elle voulait déménager, lui pas…

Une histoire immobilière, ce n’est pas qu’une affaire de prix au mètre carré. Ecoutez vite ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo

Découvrez les aventures immobilières de Sophie et son mari dans le Genevois. Elle est fonctionnaire, il est autoentrepreneur. Elle est bankable, pas lui. Maintenant que leurs enfants sont partis, elle aimerait déménager. Son mari, ne l’entend pas de cette oreille. Convaincre son banquier ne sera pas une mince affaire non plus. Heureusement, elle peut compter sur l’aide de Ludovic Jean, de l’agence immobilière Les Clefs du Genevois à Saint-Julien-en-Genevois. Ecoutez…

