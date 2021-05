La tour de Babel de l’immobilier

Benoît Jobert, fondateur de The Babel Community est l’invité de Fred Haffner au micro de Mon Podcast Immo.

L’hybridation de l’immobilier est en marche, et Mon Podcast Immo vous le prouve avec un nouvel exemple : celui de The Babel Community, fondée par Benoît Jobert qui conçoit et anime des espaces regroupant le coworking, le coliving, des restaurants, des salles de sport et des services pour les occupants de l’immeuble, qu’ils soient habitants ou occupants des bureaux.

