Loïc Vaillant, directeur général France de Shurgard est l’incité de Mon Podcast Immo.

À travers l’exemple de Shurgard, dont Fred Haffner a interviewé Loïc Vaillant, directeur général France, Mon Podcast Immo vous raconte aujourd’hui pourquoi les offres de self stockage se développent et séduisent de plus en plus de particuliers et de professionnels.