Vacances, déménagements, cambriolages : Avez-vous pensé au self-stockage ?

Stocker ses affaires dans un box pour une période donnée permet d’éviter nombre de tracas, notamment pendant l’été.

La pratique du self-stockage est largement ancrée et répandue dans les pays anglosaxons ; elle renvoie même à une certaine culture populaire. Cette habitude de stocker des affaires dans un box pour un temps donné est moins présente en France bien qu’elle connaisse un fort développement ces dernières années avec une multiplication des acteurs sur ce marché.

Pallier aux problèmes causés par les déménagements en haute saison

Cette saison est propice aux déménagements, une tendance annuelle qui connaît un rebond cette année. La Chambre syndicale du déménagement constate 2 850 000 prévisions de déménagements dans les semaines à venir sur l’ensemble du territoire français. Elle estime à environ un tiers le nombre de déménagements supplémentaires à Paris cet été. Les délais d’attente pour faire appel à des déménageurs sont donc particulièrement allongés, certains ont déjà leurs agendas complets pour le mois de Septembre. Il faut donc bien trouver un espace où stocker ses affaires lorsqu’on doit quitter son logement sans point de chute immédiat.

Une solution économique

L’aspect budgétaire est alors prépondérant, le 1er mois de stockage étant à 1€ et le 2e mois dépassant rarement les 200€, il sera toujours plus avantageux pour l’étudiant arrivant dans une nouvelle ville de stocker directement ses affaires dans un espace dédié plutôt que de payer 2 ou 3 mois de loyers supplémentaires durant l’été. Aussi, la hausse des prix des déménageurs en haute saison, de mai à septembre (de 30 à 40 % plus élevés que le reste de l’année), peuvent pousser certaines personnes à décaler le jour de leur déménagement, la solution de stockage temporaire restera moins chère qu’un déménagement onéreux au plus fort d’une période très active.

Remédier à la peur du cambriolage

L’été c’est aussi pour beaucoup de vacanciers la crainte du cambriolage. Une peur confirmée par l’Observatoire de la délinquance et réponses pénales (ONDRP) qui confirme que juillet et août sont des périodes phares pour les cambriolages. Pour partir en toute tranquillité, les objets précieux peuvent être stockés le temps des vacances dans un entrepôt de stockage où les pièces sont sûres et sécurisées grâce à toute une série de mesures et dispositifs.

Suite à des événements de la vie …

Le self-stockage accompagne de nombreux événements de la vie (expatriations, déménagements, emménagements, départs en vacances, vie étudiante, mariages, divorces, décès), notamment l’été qui est souvent la période de prédilection pour entamer de nouveaux projets.

Une pratique adaptée aux citadins

Il est particulièrement adapté aux habitants des grandes villes où le manque d’espace se fait constamment ressentir pour beaucoup. En cela, il représente la solution la plus efficace pour pallier à de nombreuses situations du quotidien, encore plus de nos jours où la fréquence des déplacements redevient forte suite à des mois de crise sanitaire.

« La souplesse des solutions offerte par SHURGARD, leader du self-stockage en Europe depuis près de 25 ans, peut répondre à ce genre de souci de l’été. Une époque durant laquelle de nombreuses personnes quittent leurs domiciles, souvent pour s’installer dans une autre ville, et se retrouvent sans logement définitif, ce qui est souvent le cas des étudiants », précise Loïc Vaillant, Responsable marché France de SHURGARD.