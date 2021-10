RENT 2021 : Brice Cardi anime un atelier autour de la blockchain le 20 octobre

Lors du salon RENT, Brice Cardi, Président du réseau l’Adresse, explique, le mercredi 20 octobre de 13h30 à 14h (Stand E08), comment la blockchain est devenue un outil indispensable pour la gestion clients tout en garantissant la sécurité de leurs données.

Avec plus de 22 ans d’existence, fort de plus de 320 agences immobilières et 1000 collaborateurs sur toute la France, le réseau immobilier L’Adresse, sait qu’il est indispensable d’évoluer et s’approprier les nouvelles technologies. Ainsi Brice Cardi explique comment la blockchain est devenue un outil indispensable pour la gestion clients, tout en garantissant la sécurité de leurs données.

La blockchain est une base de données transparente, disposant d’un haut niveau de sécurité et fonctionnant sans organe central de contrôle. Chaque donnée inscrite dedans ne peut être modifiée ou falsifiée.

Chez l’Adresse, elle intervient dans 3 univers principaux :

Dans l’Espace privé Client

Cette espace dédié aux futurs propriétaires permet de renseigner ses informations pesonnelles, de suivre son projet (Book digital), d’envoyer et de recevoir des documents avec son agent immobilier, et d’avoir un accès au rapport qualité de vie de son bien (avec l’outil CityScan). Ici, la blockchain intervient notamment pour sécuriser l’accès à cette espace via l’identifiant et le mot de passe créé.

Dans le Book Digital

Espace personnalisé et sécurisé créée selon le profil du propriétaire ou futur acquéreur. Il contient toutes les données liées au projet immobilier de ce dernier. ll reprend notamment ses données personnelles, ses estimations ainsi qu’une carte sur la densité des dernières transactions.

Cet espace propose également une multitude de services : conciergerie, suivi en temps réel de l’avancée de son projet, valorisation de son bien, outil de conversation avec son chargé de projet…

La sécurisation d’opération spéciale

En mars 2020, lors du 1er confinement, la Fondation l’Adresse a apporté son soutien aux aides-soignants avec la mise à disposition par plus de 150 propriétaires de leur logement vacant. Ici, L’Adresse a utilisé la blockchain pour remplir en ligne de manières sécurisée les conventions de mise à disposition des biens. Deux espaces privés dédiés (locataire et prêteur) ont été créés, et totalement sécurisés par la blockchain.