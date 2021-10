La Maison des Mandataires présente ses 15 premiers réseaux partenaires

Six mois après sa création, l’équipe de La Maison des Mandataires annonce le nom des 15 premiers réseaux qui s’associent officiellement à sa démarche.

15 réseaux immobiliers la Maison des Mandataires

Modèles classiques (iad, Safti, Capifrance, etc.) et modèles hybrides (Keller Williams, Liberkeys), acteurs de grande taille ou toutes petites entreprises, 15 réseaux de mandataires ont d’ores et déjà dit oui à la Maison des Mandataires :

• iad France (14 000 conseillers)

• Safti (5 500 conseillers)

• Capifrance (3 100 conseillers)

• Keller Williams France (3 000 conseillers)

• Propriétés-privées.com (2 800 conseillers)

• Optimhome (2 400 conseillers)

• effiCity (2 200 conseillers)

• La Fourmi Immo (870 conseillers)

• 3G Immo-Consultant (660 conseillers)

• Sextant France (300 conseillers)

• Immo Réseau (280 conseillers)

• Noovimo (100 conseillers)

• Rezoximo (90 conseillers)

• Home Land Transaction (40 conseillers)

• Liberkeys (30 conseillers)



« Au total, nos partenaires rassemblent environ 35 000 conseillers immobiliers, soit près de 90% du total des réseaux de mandataires, explique Vincent Pavanello fondateur de la Maison des mandataires. Ils ont généré en cumulé plus de 900 millions d’euros dechiffres d’affaires en 2021 pour 130 000 transactions intermédiées ». Et de poursuivre : « Nous espérons accueillir 10 nouveaux partenaires d’ici la fin de l’année 2021.

La Maison des Mandataires est une société qui a été créée en avril 2021 à la suite de la publication du livre blanc « Les réseaux de mandataires : 40 000 entrepreneurs au service de nos projets immobiliers ». Ses activités ont toutes pour objectif de promouvoir le modèle des réseaux de mandataires.

En parallèle de ces activités, la Maison des Mandataires édite aussi une newsletter hebdomadaire suivie par plus de 14 000 conseillers immobiliers et organise chaque mois un webinar qui permet le partage de bonnes pratiques entre professionnels.