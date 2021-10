Nomination : Caroline Arnoul devient Directrice du Développement et membre du Comité exécutif de Cafpi

« Afin de consolider sa place de leader, Cafpi a pour ambition de doubler la taille de son réseau de mandataires, renforcer ses partenariats avec les banques sur l’ensemble du territoire et développer de nouveaux services pour les porteurs de projets immobiliers. Plus que jamais, le métier de conseiller indépendant chez Cafpi est un métier d’avenir car il lui offre liberté et autonomie dans la gestion de son cadre et temps de travail, tout en bénéficiant du soutien et des meilleurs offres proposées par Cafpi.

Caroline Arnould au poste de Directrice du Développement, elle aura pour objectif d’accompagner le Groupe dans sa phase d’expansion à la suite du rachat par Blackfin Capital Partners en juillet 2021. Elle intègre également le Comité exécutif.

Ses missions, centrées autour des partenariats bancaires, du recrutement, du marketing et de la communication, permettront à Cafpi d’accélérer la croissance de son réseau, aujourd’hui composé de 240 agences et 1 000 mandataires indépendants, ainsi que de renforcer la notoriété et l’image du groupe sur le secteur très concurrentiel du courtage en crédit et assurance.

Avant de rejoindre Cafpi, Caroline Arnould, âgée de 51 ans, diplômée d’Hypokhâgne Reims et de l’Ecole française des attachés de presse et professionnels de la communication (EFAP), a occupé entre 1994 et 2000, différents postes de communication dans le secteur financier.

De Fortuneo … à Cafpi

Elle a, par la suite, participé au lancement de la banque en ligne Fortuneo, puis a été nommée Directrice commerciale de ProCapital (maison-mère de Fortuneo). En novembre 2005, elle intègre le groupe Crédit Agricole au titre de responsable du département commercial et relations de la clientèle chez Crédit Agricole Titres et y est nommée Directrice du Développement et des Relations Clientèle en juillet 2012. En mars 2017, elle rejoint LCL en tant que Directrice de la Communication où elle contribue notamment au lancement du nouveau positionnement de la marque.

« Afin de consolider sa place de leader, Cafpi a pour ambition de doubler la taille de son réseau de mandataires, renforcer ses partenariats avec les banques sur l’ensemble du territoire et développer de nouveaux services pour les porteurs de projets immobiliers. Plus que jamais, le métier de conseiller indépendant chez Cafpi est un métier d’avenir car il lui offre liberté et autonomie dans la gestion de son cadre et temps de travail, tout en bénéficiant du soutien et des meilleurs offres proposées par Cafpi », commente Caroline Arnould.

« En tant que Directrice du Développement et membre du Comité exécutif, Caroline Arnould participera au bon déroulement de la croissance du groupe. Ses différentes expériences dans la communication, dans le secteur financier et sa connaissance approfondie du monde bancaire sont de réels atouts dans la réussite de ce projet, son rôle est donc stratégique», ajoute Olivier Lendrevie, Président de Cafpi.