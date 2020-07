Jessy Julien nommé directeur commercial de Cafpi

Maurice Assouline, président du directoire, a présenté le nouveau Comex de Cafpi. Jessy Julien, passé par tous les postes dans l’entreprise, du terrain au siège et de la production au management, aujourd’hui directeur commercial, y fait son entrée.

Plus resserré, plus agile pour affronter dans la sérénité une année 2020 « compliquée » : Maurice Assouline, président du directoire, a présenté le nouveau Comex de Cafpi. Il est désormais limité à cinq personnes, « dans un souci d’efficacité, mais aussi de cohérence avec les services proposés ». Il s’agit de Philippe Taboret, à la direction de la communication et porte-parole de la société, Laurent Ferré, à la direction administrative et financière, Christian Prévotat pour la direction des services d’information et de la digitalisation, Bruno Risser, à la direction business développement et stratégie, et Jessy Julien, pour la direction commerciale.

Du terrain au siège et de la production au management…

Jessy Julien est familier de Cafpi puisqu’il est passé par tous les postes, du terrain au siège et de la production au management. Il aura pour mission de piloter la stratégie commerciale de la société sur ses trois métiers : prêts et assurances aux particuliers, regroupement de crédits et financements aux professionnels. Il sera au cœur de la transformation, avec la triple mission de combiner le présentiel et le digital, d’imaginer des perspectives de développement et d’accompagner l’évolution des métiers du courtage. Il le fera avec les valeurs qu’il aime à citer : « courage, confiance, engagement ».

Préserver l’acquis construit depuis un demi-siècle

La tâche conjointe du Comex sera de préserver l’acquis construit depuis un demi-siècle. Précurseur depuis ses débuts, Cafpi reste le courtier de référence des banquiers. La société a notamment pris une longueur d’avance sur ses concurrents dans la maîtrise de la dématérialisation des dossiers. Cette prestation exclusive a permis de resserrer le lien de confiance, aussi bien avec les établissements prêteurs qu’avec ses clients.

Cafpi toujours leader sur le secteur du courtage

La récompense de ces efforts est double : non seulement Cafpi demeure leader sur son secteur, mais son indépendance est protégée. Son réseau est désormais fort de 230 agences sur le territoire et à l’international. La société et ses 1500 collaborateurs travaillent avec 130 banques et assureurs partenaires. De même, elle collabore étroitement avec plus de 5 000 enseignes immobilières. Cette solidité lui permet d’aborder la conjoncture avec sérénité. «L’année 2020 sera compliquée, prévient Maurice Assouline, mais nous restons sereins car nous avons la vision d’un avenir sécurisé ».