Hugues Galambrun (Septeo) : « Des outils et des datas qui accélèrent les ventes immobilières »

Hughes Galambrun, président du groupe Septeo est l’invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian en live du salon RENT.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous anime Hugues Galambrun ?

Hugues Galambrun : Ce qui m’anime c’est le plaisir d’innover et d’entreprendre et d’acquérir des marchés dès que l’on répond aux besoins des clients.

Mon Podcast Immo : Ce sont les métiers du notariat qui ont donné cette impulsion au groupe Septeo ?

Hugues Galambrun : Nous sommes présents chez les notaires (Genapi), les avocats (Secib et Legal suit) et les directions juridiques. Nous étions peu présents dans l’immobilier ayant commencé avec les administrations de biens (SPI et AGI). Nous devenons maintenant un peu plus visibles dès lors que l’on touche à la transaction et grâce au fait que Netty, City Scan et Modelo ont rejoint le groupe récemment ce qui a accru notre visibilité.

Mon Podcast Immo : Votre politique de croissance externe elle va jusqu’où ? Quelle sont vos prochaines cibles ?

Hugues Galambrun : Notre ambition c’est d’être capable de créer des outils qui répondent à l’ensemble du parcours client dans le monde de l’immobilier.

On s’est rendu compte que de l’évaluation de bien à la captation du client en passant par la sécurisation juridique (Modelo) on occupe une place à part dans le secteur de l’immobilier.

Notre idée est de créer des passerelles entre les différents outils de façon à ce que le parcours client soit simple pour les utilisateurs que sont les professionnels de l’immobilier. Le but est de leur faire gagner du temps via des outils numériques simples et par conséquent de gagner de l’argent.

Mon Podcast Immo : Quels sont les enjeux de la proptech ?

Hugues Galambrun : Via le prisme de la data, l’enjeu est très fort car la capacité à capter et à transférer un lead en client et en signature est important.

C’est un enjeu essentiel et je considère que si le nombre de vente progresse c’est grâce à la data et au numérique car le taux de captation des ventes est plus conséquent par le fait de la digitalisation.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous fait vibrer aujourd’hui côté business ? Comment vous voyez la suite de Septeo ?

Hugues Galambrun : Transformer les modèles c’est excitant et trouver de nouveaux produits également. En tant qu’industriels du monde du logiciel, notre but est de créer ce dont a besoin un professionnel pour transformer son secteur.