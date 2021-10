« Un faux syndic en ligne, ce n’est pas un vrai syndic », l’UNIS

Nous en avons assez de cette concurrence déloyale et scandaleuse de ces plateformes de soi-disant syndics en ligne qui abusent les copropriétaires en leur faisant miroiter des services qu’ils ne rendent pas. Le tout en se payant des campagnes publicitaires d’une agressivité indigne vis-à-vis de nos métiers.

L’UNIS met les poings sur les i. Le syndicat lance une nouvelle campagne afin d’informer les copropriétaires du risque qu’ils prennent à faire appel à un faux syndic en ligne.

« Si vous hésitez en un syndic professionnel et un faux syndic en ligne, posez-vous ces questions… » L’Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS), lance une nouvelle campagne afin d’informer les copropriétaires du risque qu’ils prennent à faire appel à un faux syndic en ligne qui n’est pas habilité à pratiquer le métier de syndic et risque de tromper les consommateurs.

3 vidéos qui mettent en avant les compétences d’un syndic professionnel

A travers trois vidéos informatives et factuelles, l’Unis a choisi de rappeler aux copropriétaires toute la différence qui peut exister entre un véritable syndic professionnel qui assume une gestion responsable et efficace des copropriétés et des prestataires de services (« faux syndics » en ligne ») qui donnent l’illusion de pratiquer le métier de syndic, mais ne sont pas habilités à le faire.

Attention aux prestations !

Les « faux syndics » en ligne n’ont pas le pouvoir de représenter les copropriétaires, ne tiennent pas les assemblées générales, n’endossent pas de responsabilité, laquelle ne pèse que sur les épaules du syndic bénévole qui est un copropriétaire élu.

L’Unis agacé par une concurrence déloyale et scandaleuse

Ces trois vidéos déclinent les compétences d’un syndic professionnel et les garanties qu’il apporte aux copropriétés, conformément à la Loi : carte professionnelle, formation, responsabilité civile, garantie financière…

« Nous en avons assez de cette concurrence déloyale et scandaleuse de ces plateformes de soi-disant syndics en ligne qui abusent les copropriétaires en leur faisant miroiter des services qu’ils ne rendent pas, déclarait Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis, à l’occasion du congrès de l’organisation à la mi-octobre. Le tout en se payant des campagnes publicitaires d’une agressivité indigne vis-à-vis de nos métiers ».

La campagne #SyndicUnVraiMetier est visible sur les réseaux sociaux de l’Unis et les films sont accessibles sur le site de l’Unis.