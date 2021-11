Quand une opportunité dessine une carrière professionnelle …

Agent immobilier à Port-Sainte-Marie, Thiéry Roque rejoint ERA pour donner un nouvel élan à son activité, ce qui permet à ERA Immobilier de renforcer sa présence en Nouvelle Aquitaine.

Originaire du Lot-et-Garonne, Thiéry Roque est diplômé d’un D.E.S.S, Marketing et Management des organisations professionnelles. Il débute sa carrière professionnelle dans le secteur médical en tant que commercial puis responsable des partenariats sportifs. Alors qu’en 2002, le commerce de ses parents situé à Monflanquin (Lot-Et-Garonne) est transformé en agence immobilière, Thiéry Roque saisit cette opportunité pour donner un tournant à sa carrière en acceptant la direction de l’agence de Prayssac (Lot) pour le compte de l’enseigne.

Un réseau pour appuyer le développement

Viendront ensuite les agences de Nérac et Tonneins (Lot-Et-Garonne). Souhaitant voler de ses propres ailes, il crée au bout de 4 ans sa propre structure immobilière à Port-Sainte-Marie, (Lot-et-Garonne) située à 22 km à l’ouest d’Agen. Conscient de l’importance de bénéficier de l’appui d’un réseau, Thiéry Roque décide alors de rejoindre ERA Immobilier.

« Exerçant depuis maintenant plus de 19 ans, je souhaitais donner un nouvel élan à mon activité tout en conservant une certaine liberté. L’idée de rejoindre ERA immobilier, un réseau dynamique et ayant une vision internationale du métier d’agent immobilier pour répondre à la clientèle étrangère, marqueur de mon identité professionnelle, m’a très vite convaincu », indique Thiéry Roque.

De nouveaux recrutements sont prochainement prévus au sein de l’agence ERA GLOBAL INTERNATIONAL PROPERTY. En plus de ses prestations d’achat-vente, l’agence inclut toute une panoplie de services concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plans d’actions marketing, conciergerie… etc.

Zoom sur le marché immobilier de Port-Sainte-Marie

Commune rurale de moins de 2 000 habitants, Port-Sainte-Marie est située sur l’axe Bordeaux – Toulouse, à quasi égale distance des deux métropoles. Elle offre l’ensemble des commodités souhaitées. Grâce à la proximité de la gare d’Agen (à peine plus de trois heures de Paris) et accessible via les aéroports de Toulouse et Bordeaux, la région attire de nombreux touristes. Parmi eux, une clientèle étrangère cherchant, dans le secteur leur future résidence principale ou secondaire. Avec des prix encore attractifs comparés aux grandes villes de la région, à peine plus de 1 100 € / m², Port-Sainte-Marie attire également les familles issues des grands centres urbains, cherchant plus d’espace ainsi que les retraités en quête de tranquillité.