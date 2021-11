Immobilier Mazamet : Les Pénates ouvrent une maison de 600 m² pour seniors « à partager entre amis »

Maxime Sauvanet a fondé Les Pénates une solution de coliving pour seniors. Il ouvre une maison de maître de 600 m² à Mazamet (Tarn) début 2022 à partager entre amis.

Selon une étude publiée fin septembre par les Petits Frères des Pauvres*, un demi-million de personnes âgées sont en situation de « mort sociale ». Une augmentation inquiétante de 122% en quatre ans.

3.9 millions de personnes âgées – soit 1 personne sur 5 – n’ont pas ou quasiment pas de relations amicales, la crise sanitaire ayant amplifié le phénomène de solitude et d’isolement. Indépendantes, autonomes mais seules ou isolées, ces personnes âgées n’ont que de très rares contacts avec leur entourage.

Pour faire face à ce phénomène croissant de solitude et d’isolement chez les personnes âgées, Maxime Sauvanet, fondateur de l’entreprise Les Pénates, a développé un concept de colocation pour seniors et il propose une nouvelle offre « clé en main » qui consiste à proposer à un groupe de seniors de choisir leur habitat à partager.

Une solution pour lutter contre l’isolement et la solitude chez les seniors

L’idée est de créer dans un cadre privilégié « un lieu de vie partagé pour seniors heureux dans un habitat adapté ». Alternative à la résidence services seniors, Les Pénates proposent à 8 ou 10 personnes âgées et autonomes de partager une habitation qui comporte un espace privatif par colocataire et de grands espaces communs où l’échange et la convivialité sont de mise. Les colocataires sont accompagnés au quotidien d’une gouvernante qui les assiste dans leurs tâches quotidiennes. Une équipe médicale composée d’un gériatre, d’un psychologue, d’un nutritionniste et d’un ergonome composent par ailleurs le conseil scientifique de la start-up.

L’ouverture d’une première maison de 600 m² est prévue à Mazamet (Tarn) au 1er trimestre 2022. Elle accueillera 10 colocataires au sein d’une jolie maison de maître.

« Cette idée de coliving est partie d’un constat personnel. Mes parents faisant partie de ces jeunes retraités dynamiques, je me suis posé la question de ce qui pouvait se passer si l’un d’eux se retrouvait seul dans quelques années. C’est à partir de là que j’ai imaginé un espace où ils pourraient vivre entourés, tout en gardant leur autonomie. J’ai également imaginé une autre offre, « clés en main », qui permettrait à un groupe d’amis de choisir leur habitation sans avoir à se préoccuper des travaux de rénovation et d’adaptation de leur habitat », explique Maxime Sauvanet, fondateur de la société Les Pénates.

Les seniors choisissent la localisation et le type de résidence …

L’offre « clés en main » permet à un groupe d’amis de choisir la localisation et le type de résidence souhaités. En effet, l’idée de cette offre « sur-mesure » est de permettre à des groupes d’amis qui veulent passer leur retraite ensemble de pouvoir partager le même toit sans avoir à se soucier de la recherche du lieu, des démarches administratives et de la gestion des travaux.

Pour répondre aux critères d’un habitat adapté tout en alliant esthétisme, confort et préservation de la mobilité, Les Pénates s’appuient sur l’expertise de son partenaire Renovation Man qui prend en charge la totalité des travaux en suivant un cahier des charges co-élaboré avec les futurs occupants et répondant à des critères propres à l’habitat pour seniors.

… et un pack activités

Rénovation Man s’occupe ainsi de penser les futurs plans de l’habitation, de trouver les artisans, de faciliter les travaux jusqu’à réception du chantier et d’appliquer la charte établie par Les Pénates. Une fois la rénovation entièrement achevée et l’habitation prête à accueillir les colocataires, Les Pénates offrent la possibilité de choisir en complément un « pack activités » parmi cinq thématiques proposées : « activités physiques », « bien-être », « épicurien », « nature » et, « arts & culture ». Par ailleurs, une autre option est envisageable : en effet, un groupe d’amis disposant déjà d’une résidence qu’il souhaite conserver, peut décider de faire appel aux Pénates uniquement pour réaliser les travaux de rénovation et d’adaptation.

* Deuxième édition du baromètre des Petits Frères des Pauvres sur la solitude et l’isolement des plus de 60 ans en France, publiée le 30 septembre 2021.