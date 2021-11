Noralsy, Smartpreuve et GRDF : Les 3 lauréats de l’édition 2021 des Trophées Unis de l’Innovation.

Accompagner les entreprises qui font évoluer positivement nos métiers, c’est une évidence pour notre syndicat. C’est la raison pour laquelle nous avons installé une commission innovation, qui compte 14 membres, et dont le rôle est précisément d’anticiper les grandes évolutions de nos métiers et de les partager avec l’ensemble de nos adhérents. Les trophées sont un catalyseur et je félicite nos lauréats 2021 pour leur engagement

Noralsy, Smartpreuve et GRDF sont les lauréats de l’édition 2021 des Trophées Unis de l’Innovation. Présentés en octobre au congrès de l’UNIS à Deauville, puis au RENT à Paris, les innovations des professionnels de l’immobilier ont fait l’objet d’un vote des professionnels comme des adhérents de l’Unis.

En cette année particulière, la commission innovation de l’Unis, présidée par Renaud Dalbera, aura eu deux fois l’occasion de récompenser des entreprises innovantes de l’immobilier. La première en juin dernier pour remettre avec un retard dû à la crise sanitaire les trophées 2020, la seconde, cet automne, avec la remise attendue des Trophées 2021.

Un choix difficile …

Pour 2021, les candidats auront rendu le choix bien difficile au jury et aux professionnels, la qualité des dossiers l’ingéniosité et la modernité des propositions augmentant au fil du temps. Près d’une dizaine de propositions ont ainsi été mises en valeur sur la scène du congrès de l’Unis à Deauville et sur le site dédié innovation.unis-immo.fr.

« Cette 5e édition aura été riche en innovation. Les objets connectés et l’usage des smartphones investissent notre quotidien et celui de nos clients, et ce mouvement de fond est encore renforcé après la crise sanitaire, constate Renaud Dalbera. Les techniques du bâtiment sont également en pleine effervescence ».

Tout au long du congrès de l’Unis, un espace start-up a permis de favoriser la rencontre entre de jeunes professionnels innovants et les congressistes. Et lors de sa visite au congrès, la Ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a rencontré chacune de ces entreprises prometteuses.

« Accompagner les entreprises qui font évoluer positivement nos métiers, c’est une évidence pour notre syndicat, insiste Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis. C’est la raison pour laquelle nous avons installé une commission innovation, qui compte 14 membres, et dont le rôle est précisément d’anticiper les grandes évolutions de nos métiers et de les partager avec l’ensemble de nos adhérents. Les trophées sont un catalyseur et je félicite nos lauréats 2021 pour leur engagement ».

… et les trois lauréats sont

Noralsy, lauréat du Prix de l’Innovation, propose un nouveau moyen pour rentrer dans son immeuble : ouvrir sans contact physique par la simple proximité de son téléphone portable et permettre aussi de donner un accès provisoire à un intervenant dans l’immeuble sans clé ou badge. Noralsy, lauréat du Prix de l’Innovation, propose un nouveau moyen pour rentrer dans son immeuble : ouvrir sans contact physique par la simple proximité de son téléphone portable et permettre aussi de donner un accès provisoire à un intervenant dans l’immeuble sans clé ou badge.

Smartpreuve, lauréat du Prix des Start-up, est une application mobile dédiée à la collecte de preuves qui permet d’attester par voie d’huissier des photos horodatées et géolocalisées prises avec son téléphone portable. Un début de preuve très utile en première approche pour les entreprises comme les particuliers.

GRDF, lauréat du Prix des Professionnels et qui a fait l’objet d’un vote en ligne, présente pour les professionnels un outil pour identifier le type de conduits collectifs d’évacuation des fumées des chaudières individuelles à gaz afin de permettre leur rénovation et renforcer leur performance