Trophées de l’innovation UNIS 2020 : Zelok sacré champion !

Le Prix de l’Innovation de la 4ème édition des Trophées UNIS de l’innovation a été remporté par la plateforme Zelok.

Zelok, la plateforme qui accompagne les professionnels de l’immobilier

Ces Trophées ont pour vocation de mettre en valeur les solutions innovantes du réseau des partenaires UNIS auprès de milliers de professionnels de l’immobilier en France. Créée par des spécialistes de l’administration de biens, Zelok est une plateforme digitale multiservices conçue spécifiquement pour accompagner les agents immobiliers dans la digitalisation de leur service location. Avec une ambition : libérer les professionnels de toutes les tâches administratives ingrates et chronophages liées au parcours de la location.

Offrir une expérience de location plus ludique

Décerné par un jury d’experts, ce Prix de l’Innovation est donc une véritable reconnaissance pour la start-up. Il vient confirmer la pertinence de sa solution, qui répond aux enjeux réels de la profession.

Son fondateur, Fabrice Houlé, et son équipe de 14 salariés, se sont en effet attachés à créer un outil qui réponde aux problématiques concrètes rencontrées sur le terrain par les acteurs de la location.

« L’originalité de Zelok, c’est de recouvrir le parcours intégral de la location : depuis la gestion automatique des leads issus des portails d’annonces immobilières, jusqu’à la vie dans le logement, en passant par la vérification automatique des pièces grâce à une technologie KYC. »

Le Pass’ Zelok, un passeport locataire universel

En quelques mois, la plateforme a déjà lancé de nombreuses innovations, comme le Pass’ Zelok, passeport locataire universel créé une fois pour toute et portable dans n’importe quelle agence immobilière. Grâce à la plateforme, les conseillers immobiliers peuvent désormais offrir à leurs clients locataires et bailleurs une expérience de la location qui se veut plus efficace et plus ludique. Accessible gratuitement par tous les conseillers locations en France, Zelok assume son positionnement : défendre les professionnels de l’immobilier en élevant leur niveau de service pour leur permettre de se démarquer et prendre des parts de marché au particulier. En ce début d’année 2021, la plateforme s’apprête à dévoiler d’importantes nouveautés pour accompagner les professionnels de la location dans leur développement. A suivre…