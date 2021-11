Céline et Julien : « Non, je ne veux pas d’agence »

Céline et Julien, couple de formateurs immobilier, vous font part d’une approche originale et efficace lorsque vos vendeurs vous diront : « non, je ne veux pas d’agence ».

Conseillers immo, nous sommes sûr que vos vendeurs vous disent régulièrement « NON, je ne veux pas d’agence ».

Comment faire face à ce refus catégorique de la part de vos futurs clients ? Pourquoi les vendeurs ne perçoivent pas la valeur de vos services et pourquoi avez-vous des réponses en mode automatique » NON, pas d’agence ! ». Grâce à cette vidéo, vous allez comprendre comment toucher votre prospect.

Les conseils pour convaincre avec Céline & Julien.