Bertrand Perroud (Drieux Combaluzier) : Un hologramme dans l’ascenseur

Mon Podcast Immo reçoit Bertrand Perroud, Directeur Général de Drieux Combaluzier au micro d’Ariane Artinian.

Qui ne rêve pas de ne plus toucher les boutons de la cabine de son ascenseur ? C’est possible grâce au boîtier holographique créé par Drieux Combaluzier. « Un boitier qui peut être posé sur tous les ascenseurs, et pas seulement les nôtres », explique Bertrand Perroud au micro d’Ariane Artinian, en live du salon de la copropriété.

Mon Podcast Immo : Rappelez-nous le cœur de métier de Drieux Combaluzier…

Bertrand Perroud : Drieux Combaluzier est une entreprise qui a plus de 70 ans et dont le cœur de métier est la conception, la fabrication, la mise en œuvre d’ascenseurs sur-mesure notamment sur Paris et la région Parisienne.

Depuis tout ce temps, notre objectif est de mettre un ascenseur là où tout le monde pense que c’est impossible. C’est faisable grâce à nos ateliers parisiens et à notre spécificité qu’est la cabine en bois.

Mon Podcast Immo : Vous lancez un boîtier hologramme ?

Bertrand Perroud : Bien que l’on ait l’héritage de notre savoir-faire Drieux Combaluzier, cela ne nous empêche pas d’innover et de créer cette boîte à bouton d’ascenseur sans contact. C’est un hologramme actif sur lequel le voyageur peut appuyer, dans l’air, pour aller à l’étage qu’il le souhaite.

Mon Podcast Immo : Est-il possible de continuer à se servir du boîtier classique ?

Bertrand Perroud : L’usager pourra continuer à appuyer sur sa boîte à bouton classique, mais s’il veut se préserver des virus et bactéries diverses et variées, il peut utiliser le nouveau boîtier hologramme.

Il y a, suite à l’épisode de crise actuel, un aspect psychologique qui est intéressant pour les copropriétaires mais aussi pour les bureaux.

Mon Podcast Immo : Ce boîtier vous l’avez conçu pendant la crise sanitaire ?

Bertrand Perroud : On travaillait dessus avant la crise mais il est clair que cette pandémie nous a fait accélérer et nous a poussé à sortir le produit beaucoup plus vite que prévu. Pour autant tous les tests in situ ont été réalisés en laboratoire et prouvent l’efficacité du produit et son homologation.

Une des caractéristiques de cette innovation est qu’elle s’adapte à tous les ascenseurs quel que soit le modèle, la marque…

Mon Podcast Immo : Ça coûte combien ?

Bertrand Perroud : Alors tout dépend des caractéristiques de votre ascenseur car vous vous doutez bien qu’un ascenseur qui fait 4 niveaux ne soit pas la même chose que celui qui en fait 20. Tout dépend aussi de la complexité technologique de l’ascenseur.

C’est compliqué de donner un prix hors contexte car nous établissons une étude spécifique par ascenseur pour s’assurer que notre prix soit le meilleur.

Mon Podcast Immo : L’avenir de l’ascenseur c’est l’hologramme ?

Bertrand Perroud : Vraisemblablement, mais pas que ! L’avenir c’est tout l’aspect de communication interactive avec l’ascenseur. La capacité de faire de la maintenance prédictive, la capacité à anticiper les dysfonctionnements éventuels.

L’avenir c’est aussi faire de l’ascenseur un endroit beaucoup plus vivant qu’il ne l’est aujourd’hui, presqu’un lieu social qu’il sera bon de développer.

Mon Podcast Immo : Allez-vous garder votre spécificité de cabine en bois ?

Bertrand Perroud : Bien sûr, c’est notre ADN. De plus, c’est une orientation très forte en termes de RSE puisque produire des cabines en bois ce n’est pas la même chose que de produire des cabines en métal et l’impact écologique est sans commune mesure lorsque l’on fait du bois.