L’ascenseur, l’appel du renouveau

Pour vous l’ascenseur se résume à une boîte métallique plutôt anxiogène dans laquelle vous voulez passer le moins de temps possible ? Vous allez peut-être changer d’avis. L’ascenseur ambitionne de devenir un véritable lieu de vie, cocooning et pratique !

Un espace de détente plutôt qu’un lieu de passage

Avec 100 millions de trajets quotidiens en France, l’ascenseur est le plus utilisé de tous les modes de transport. Il pâtit d’une image utilitaire alors qu’aujourd’hui, tout est mis en œuvre pour offrir aux usagers des déplacements de première classe. L’ascensoriste KONE, par exemple, ne laisse rien au hasard. La gamme de couleurs et de matières proposée a été réfléchie de façon à créer des ambiances adaptées, qui répondent aux usages des bâtiments.

Les matériaux intelligents utilisés éliminent les traces de doigts et les microbes des revêtements, pour des cabines plus hygiéniques et plus durables. En proposant différents types d’éclairage, les ascenseurs KONE s’inscrivent en harmonie avec les bâtiments qu’ils desservent. Cette volonté de faire de l’ascenseur un vecteur d’expériences se traduit aussi dans la personnalisation des musiques diffusées qui font oublier tout ce qui a été dit sur les musiques d’ascenseur. Ainsi, si maintenant on prend plaisir à l’emprunter, c’est parce que cet espace intègre dorénavant de nouveaux usages.

Un lieu d’information et d’échanges

Les ascenseurs sont au cœur de la mobilité dans le bâtiment. En se dotant d’écrans, les équipements KONE endossent pleinement cette fonction. Ils permettent de diffuser des contenus multimédia, de communiquer des informations relatives à la vie du bâtiment et d’accéder à des différents services, comme la conciergerie. Ainsi, le temps passé à se déplacer est optimisé. Avec son service d’appel à distance ou la pré-programmation des étages, les ascenseurs KONE facilitent les déplacements. Connectés et intelligents, ils réduisent les temps d’attente et rendent la mobilité plus souple.

Fini le coup de la panne !

Ajouté à cela, les ’ascenseurs KONE ont une fiabilité optimale, grâce à la maintenance prédictive. Équipé de capteurs qui scrutent son fonctionnement en continu, l’ascenseur KONE fait appel à d’Intelligence Artificielle qui analyse les données recueillies et détecte les anomalies. Les équipes techniques sont ainsi alertées automatiquement et peuvent opérer de façon préventive. Les risques de dysfonctionnement sont anticipés et la sécurité des usagers renforcée. Les coûts de maintenance des ascenceurs sont également contrôlés puisque les besoins d’interventions diminuent et les coûts d’entretien des ascenseurs peuvent être planifiés. Grâce au déploiement des nouvelles technologies dans les ascenseurs KONE, il n’y a plus de crainte à avoir, juste profiter d’un espace de tranquillité, le temps d’un voyage.