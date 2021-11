Investissement locatif et Grand Paris Express : Quelles sont les villes laissant entrevoir les plus fortes plus-values ?

Où investir dans le locatif avec l’arrivée du Grand Paris Express ? Masteos dresse un palmarès des 10 villes étudiantes franciliennes affichant un excellent potentiel de rendement locatif et laissant entrevoir les plus fortes plus-values d’ici 2025, date à laquelle le réseau du nouveau métro sera pleinement opérationnel.

Avec de bons taux de remplissage, un risque d’impayé plus limité, des avantages fiscaux pour stimuler certains types d’investissements… Acheter un studio ou un appartement dans une ville étudiante pour le mettre en location peut être une stratégie payante. Encore faut-il choisir l’investissement approprié et la ville la plus attractive. Or, il s’avère, que sur la quarantaine de cités étudiantes que compte la France, les villes de moins de 150 000 habitants, celles auxquelles on pense rarement de prime abord, offrent souvent un couple rendement-risque plus avantageux que les grandes métropoles aux investisseurs en quête de bonnes opportunités.

L’évidence des villes étudiantes

Ces villes constituent en outre des pôles très intéressants pour les investissements immobiliers en colocation. Cette stratégie immobilière ne doit pas être mise de côté : aujourd’hui, elles comptent parmi celles qui optimisent le mieux en temps, en rentabilité et en énergie déployée. En effet, elle permet entre autres d’atteindre des loyers plus élevés tout en limitant au maximum le risque de vacance locative, ce qui est un très gros atout.

Comme l’investissement locatif dans les villes moyennes avec un pôle étudiant, une stratégie d’ores déjà payante pour les investisseurs, Masteos, Proptech spécialisée dans l’investissement locatif clés-en-main, a réalisé une étude consacrée spécifiquement aux petites et moyennes villes impactées par l’arrivée du Grand Paris, présentant une évolution prédictive des prix au m² des logements sur 5 ans ainsi qu’une estimation de la plus-value réalisable sur cette même période.

Un rendement locatif qui va s’accentuer avec l’arrivée du Grand Paris Express

Ainsi, l’étude conduite par Masteos a permis de dresser un palmarès des 10 villes du Grand Paris Express les plus propices à l’investissement locatif.

Cinq d’entre elles sortent du lot par leur très haut potentiel de rendement locatif, à savoir :

Saint-Denis. La plus prometteuse, avec +22,62% de prise de valeur sur 5 ans.

Aubervilliers. Aujourd’hui une des plus attractives, avec +21,82% de prise de valeur dans 5 ans

3- Ivry-sur-Seine. Celle qui en profite même sans nouvelle station, avec 19,04% de prise de valeur sur 5 ans

4- La Défense / Courbevoie. La plus prisée, avec +15,43% de prise de valeur sur 5 ans

5- Créteil. Verte et innovante, elle attire toujours plus, avec +14,04% de prise de valeur d’ici 5 ans

A ce top 5, on peut ajouter Évry-Courcouronnes. Située à 26 km de Paris et reliée par le RER D, la ville figure aujourd’hui parmi les plus jeunes de France et compte de nombreux étudiants, ce qui la place parmi les plus rentables avec +7,7% de prise de valeur en 5 ans.

Dans la seconde moitié du classement, d’autres villes ne doivent pas être sous-estimées. Il s’agit notamment d’Issy-les-Moulineaux et Nanterre, qui laissent entrevoir des plus-values sur 5 ans de respectivement +9,18% et +7,29%. Un peu plus loin derrière, Clichy et Montrouge ferment la marche, avec +6,31% et 6,19% de prise de valeur toujours d’ici 5 ans.

« Notre philosophie a toujours été de placer les investisseurs au cœur de nos préoccupations. Nous avons pour objectif de les orienter vers les villes offrant le ratio rendement-risque le plus avantageux au regard de leur projet, afin qu’ils puissent valoriser au mieux leurs actifs immobiliers », explique Thierry Vignal, président et cofondateur de Masteos.