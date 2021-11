Pros de l’Immo : Hello Watt accompagne vos clients dans la rénovation énergétique de leur logement

Pour répondre aux nouvelles contraintes réglementaires de la loi Climat, nous lançons un service global et clé en main pour toutes les étapes de rénovation des logements. Pas de temps perdu, pas de tracasseries, Hello Watt s'occupe de tout ! Avec cette nouvelle offre, nous diversifions les compétences comme les revenus des agences immobilières, et souhaitons consolider notre position de tiers de confiance pour devenir "l'accompagnateur rénov'" de référence des professionnels et plus largement de tous les Français.

Hello Watt déploie une nouvelle offre clé en main à destination des agents immobiliers. Elle permet aux professionnels de répondre aux nouvelles dispositions de la loi Climat et résilience et d’accompagner leurs clients de A à Z dans la rénovation énergétique de leur logement.

Aujourd’hui, la rénovation énergétique des logements n’est désormais plus une option en raison de l’évolution législative… Dès le 1er janvier 2023, les logements les plus énergivores (avec une consommation supérieure à 450 kWh/m²/an) ne pourront plus être mis en location par leurs propriétaires. La même interdiction s’appliquera en 2025 pour l’ensemble des logements ayant une étiquette énergétique G, en 2028 pour les étiquettes F et 2034 pour les étiquettes E. Au total, cela représente actuellement 1,8 million de logements du parc locatif privé français, et 4,8 millions de logements si on comptabilise les résidences principales. Un chantier absolument immense.

Le marché bouge déjà dans plusieurs villes, comme à Rennes où le nombre de passoires énergétiques mises en vente a bondi de 74 % entre septembre 2020 et octobre 2021.

La rénovation énergétique : un marché en plein boom qui ne doit pas échapper aux agents immobiliers

Et pourtant, aujourd’hui la plupart des agences immobilières n’adressent pas le marché de la rénovation énergétique. Évolutions réglementaires successives, complexité des formalités administratives pour l’obtention des aides, comparaison des devis d’artisans, suivi de chantier… engager et gérer des travaux de rénovation énergétique impliquent des démarches fastidieuses et particulièrement chronophages qui ont très souvent un effet dissuasif.

Et pourtant, la rénovation énergétique a le vent en poupe ! Le secteur rencontre un franc succès, notamment grâce au dispositif MaPrimeRenov, qui permet aux particuliers de toucher jusqu’à 20 000 euros d’aides.

C’est pour permettre aux agents immobiliers de profiter de ce nouveau marché qu’Hello Watt, spécialisé dans la transition énergétique des logements, a adapté son service et déploie son offre clé en main à destination des professionnels de l’immobilier.

Un gain de temps, de compétences et de revenus pour les professionnels

Avec ce nouveau service, Hello Watt offre un nouvel atout majeur aux agents immobiliers, en leur donnant la possibilité d’accompagner leurs clients, qu’ils soient particuliers ou investisseurs, dans leur parcours de rénovation énergétique. Ce nouveau pont d’activité constitue une source de revenus complémentaires pour les agences, Hello Watt les rémunérant pour chaque projet apporté, et crée des synergies évidentes avec les activités de conseil, transaction, syndic de copropriété, location. En outre, il permet aux agents de se positionner comme de véritables soutiens en projets immobiliers, projets de vie pour les uns et projets d’investissement pour les autres. Ils apportent une réelle valeur ajoutée à leurs clients, en valorisant leur bien et en le mettant en conformité avec les nouvelles normes.

Toutes les étapes de rénovation des logements sont couvertes

Pensée pour décharger les agences de toute contrainte, l’offre proposée par Hello Watt se veut complète et multiservice de manière à couvrir toutes les étapes d’une rénovation énergétique réussie. Grâce à une équipe d’experts dédiés, les propriétaires sont accompagnés de A à Z lors de travaux d’isolation des combles, murs, fenêtres et sols, indispensables à un habitat sain et écologique, ou d’opérations de remplacement de chauffage énergivore par des systèmes plus performants, à l’instar des pompes à chaleur. Interlocuteur unique, Hello Watt s’occupe des aides, des primes, de la modélisation des travaux, de la sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, et offre même un outil permettant de visualiser les économies d’énergie réalisées.

« Pour répondre aux nouvelles contraintes réglementaires de la loi Climat, nous lançons un service global et clé en main pour toutes les étapes de rénovation des logements. Pas de temps perdu, pas de tracasseries, Hello Watt s’occupe de tout ! Avec cette nouvelle offre, nous diversifions les compétences comme les revenus des agences immobilières, et souhaitons consolider notre position de tiers de confiance pour devenir « l’accompagnateur rénov' » de référence des professionnels et plus largement de tous les Français », conclut Sylvain Le Falher, co-fondateur d’Hello Watt.