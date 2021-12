VINCI Immobilier élu « Marque préférée des Français » dans la catégorie Promoteurs immobiliers

Pour la 6e année consécutive, VINCI Immobilier a été élu « Marque Préférée des Français » dans la catégorie Promoteurs immobiliers à l’issue d’une étude réalisée par OpinionWay du 29 octobre au 2 novembre 2021 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française.

Une distinction prestigieuse qui vient récompenser l’engagement, aux côtés des Français, d’un des leaders de la promotion immobilière. La marque a déjà été élue Marque Préférée des Français de 2015 à 2020.

VINCI Immobilier, filiale du groupe VINCI, est un des principaux acteurs de la promotion immobilière en France. Implanté sur tout le territoire, VINCI Immobilier est présent sur les deux grands secteurs du marché : l’immobilier résidentiel (logements et résidences gérées) et l’immobilier d’entreprise (bureaux, hôtels, commerces), s’adressant ainsi aux investisseurs, institutionnels et aux particuliers.

Grâce à son offre multi-produits et son expertise dans la réalisation de grands projets complexes, VINCI Immobilier accompagne les collectivités locales pour la réalisation de leurs opérations d’aménagement et participe ainsi au développement des zones urbaines.

À travers ses filiales OVELIA, STUDENT FACTORY et BIKUBE, VINCI Immobilier exploite et gère des résidences seniors et étudiants ainsi que des résidences de coliving.

Qu’est-ce la Marque Préférée des Français ?

La certification Marque Préférée des Français récompense depuis plus de 5 ans des marques patrimoniales et internationales plébiscitées par les Français à l’occasion d’études menées par des instituts externes. Elles sont destinées à mesurer la notoriété, l’empathie et l’image des marques dans différentes catégories auprès de panels représentatifs de la population française âgés de 18 ans et plus.

Sa force : une méthodologie robuste qui ne distingue qu’une seule marque par catégorie, doublée des compétences d’un institut de sondage indépendant.