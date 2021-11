Stéphane Plaza Immobilier élu « Marque préférée des Français »

Et encore un prix … Après avoir été élu « Meilleure agence de l’année » 2021-2022, le réseau Stéphane Plaza Immobilier est aussi « Marque préférée des Français » dans la catégorie « réseaux d’agences immobilières pour les années 2022-2023.

Bienveillance, empathie, écoute et parler-vrai, telles sont les valeurs portées par le réseau Stéphane Plaza Immobilier. Depuis sa création en 2015, il est à l’image du savoir-être et du savoir-faire de son fondateur, Stéphane Plaza. Présidé par Patrick-Michel Khider, le réseau s’attache à co-construire avec ses clients leurs projets de vie immobiliers. Il se déploie ainsi sur tout le territoire en portant les valeurs et le savoir-faire du célèbre agent immobilier et animateur TV.

En ce début novembre, le réseau devient la « Marque préférée des français » dans la catégorie « réseaux d’agences immobilières »1 pour les années 2022-2023.

L’enseigne domine le classement de l’étude OpinionWay, réalisée du 19 au 20 octobre 2021, auprès d’un échantillon représentatif de 1005 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie réseaux d’agences immobilières pour « Marque préférée des français ». Le réseau se distingue à travers une question posée lors de ce sondage : Parmi ces marques de réseaux d’agences immobilières, quelles sont celles que vous aimez ?

Déjà de nombreuses distinctions

C’est une nouvelle distinction pour Stéphane Plaza immobilier après avoir été récompensé à la rentrée par le prix de « Meilleure agence de l’année 2021-2022 »2.

Après six ans d’existence, le réseau Stéphane Plaza immobilier compte 620 contrats de franchise à ce jour. Devenir la marque de référence de l’immobilier est une de ses ambitions. Sa mission : accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets de vie en mettant l’humain au cœur de la relation avec toujours une approche digitale et disruptive. Être proche des clients, à leur écoute avec empathie et bienveillance, telle est la philosophie de toutes les équipes et des collaborateurs.

Stéphane Plaza élu animateur préféré des français

Pour rappel, l’animateur Stéphane Plaza a été élu animateur préféré des français3, en juin 2021. Précédemment et en 2019, le réseau a été élu « Marque préférée des français4 » (catégorie « réseaux d’agences immobilières »). En 2017, Stéphane Plaza immobilier avait été désigné n°1 des marques bienveillantes 20175 pour l’attention et les actions concrètes améliorant la vie de ses clients.