Ruben Ohayon et Anthony Pena (BAT énergie) :

Mon podcast immo reçoit Anthony Pena et Ruben Ohayon de chez BAT énergie.

En direct du salon de la copropriété Ruben Ohayon et Anthony Pena nous présentent BAT énergie au micro d’Ariane Artinian.

Mon Podcast Immo : Quelle est l’activité de BAT énergie ?

Ruben Ohayon : Nous sommes entreprise de rénovation énergétique. Nous travaillons avec les syndics de copropriétés, les bailleurs sociaux, les établissements de santé tels que les ehpads, les centres hospitaliers. Nous travaillons aussi avec particuliers pour la rénovation globale pour les aider à faire des économies d’énergie sur leurs factures d’électricité et d’eau chaude.

Mon Podcast Immo : Que proposez-vous à vos clients ?

Anthony Pena : Nous leur proposons des travaux 100% subventionnés grâce aux CEE (certificats d’économie d’énergie) qui nous permettent de rénover le réseau hydraulique d’eau chaque par exemple qui passe dans les parties non chauffées comme les vides sanitaires, les caves ou les parkings.

Une fois terminés, on fait intervenir un bureau d’étude qui va valider la bonne exécution des travaux, vérifier que le cahier des charges établi par le ministère a été respecté pour enfin déposer le dossier chez l’obligé, aussi appelé le pollueur : Total Direct énergie.

Mon Podcast Immo : Le conseil aux copropriétaires qui hésitent à faire des travaux c’est de leur dire c’est maintenant ?

Anthony Pena : C’est ça, c’est maintenant qu’il faut se lancer donc il faut se mettre en relation avec leur gestionnaire de copropriété pour qu’il puisse directement nous contacter pour que l’on puisse vérifier l’éligibilité du bâtiment, prendre les mesures du réseau hydraulique d’eau chaude pour ensuite leur établir un devis à 0€ pour ce type de travaux.

Ruben Ohayon : Surtout que depuis peu on a notre responsable marketing Web qui a développé le Web site. Alors si des gestionnaires de copropriété ou des gestionnaires de patrimoine veulent nous contacter ils peuvent aller sur le site internet de Batnergeriefrance.fr et avec cela on pourra les aider dans leurs audits énergétiques.