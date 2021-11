Rendez-vous les 3 et 4 novembre 2021 au Salon de la Copropriété à la Porte de Versailles

Vous êtes copropriétaire ? Vous êtes syndic professionnel ? Le Salon de la Copropriété, qui se tient les 3 et 4 novembre à la Porte de Versailles, est fait pour vous !

Le Salon de la Copropriété, qui s’adresse à tous les décisionnaires en copropriété (présidents et membres de conseils syndicaux), aux professionnels de l’immobilier et aux syndics professionnels, propose un programme de plus de 40 conférences et formations qui privilégient l’actualité, les conseils, l’analyse et les ateliers pratiques sur de grandes thématiques : Syndics / Financement & Charges / Travaux / Rénovation & Energie / Entretien & Maintenance / Loi Alur / Réglementations & Juridique / Equipements / Numérique.

Chaque année, tous les acteurs de la copropriété s’y retrouvent et y obtiennent informations, conseils, fournisseurs et clients. Cette année, il se tient les 3 et 4 novembre à la Porte de Versailles et l’édition 2021 s’enrichit de nouvelles conférences animées par la Fnaim du Grand Paris, son partenaire. Alors, allez-y !

Les conférences de la Fnaim du Grand Paris décryptent les grandes thématiques de la copropriété

Les 7 conférences de la Fnaim du Grand Paris couvriront les deux jours du Salon. Gratuites, elles aborderont l’actualité et les sujets phares de la copropriété ainsi que les grands enjeux de demain :

Conseil syndical et syndic : un partenariat gagnant-gagnant ;

Réussir ses travaux d’entretien et de rénovation en copropriété ;

Digitalisation et copropriété : pourquoi faut-il choisir un syndic professionnel ? ;

Comment optimiser le niveau des charges en copropriété ? ;

Copropriété et rechargement des véhicules électriques ;

Copropriété : ce qui change en 2021 ;

L’importance des assurances en copropriété : contrats et sinistres.

Un cycle de conférences consacré aux professionnels

Un cycle de conférences entièrement consacré aux professionnels aura lieu mercredi 3 novembre. Objectif ? Faire découvrir les dernières actualités, avancées et évolutions législatives concernant la copropriété.

Les sujets abordés cette année :

Crise sanitaire, accélérateur du digital dans la copropriété ?

Crise économique et sociale : quels risques de fragilisation des copropriétés ?

Assurances de la copropriété : comment en faire un atout commercial pour le syndic?

Quelle ingénierie financière pour les travaux de rénovation énergétique en copropriété ?

Comment garder le cap de la transition énergétique en période de crise économique?

Quelles prestations proposer en dehors de la mission du syndic après l’ordonnance du 30 octobre 2019 ?

Consultations individuelles, personnalisées et gratuites auprès d’experts

Des consultations individuelles et gratuites de 20 minutes seront aussi l’opportunité pour les visiteurs de trouver des réponses à leurs problématiques. Parmi les experts présents, avocats, architectes et syndics exploreront toutes les thématiques de la copropriété. Ces consultations seront proposées de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.