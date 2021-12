Proprio À Tout Prix : La nouvelle émission de TMC qui vous permet d’acheter le bien présenté

TMC lance dès le 3 janvier, tous les lundis à partir de 7h, une nouvelle émission immobilière : Proprio À Tout Prix ! Le concept ? Le téléspectateur peut acheter directement les biens présentés en exclusivité dans l’émission.

Précurseur de l’immotainment et fort du succès des trois saisons de Carrément Bien[s], Bruno Waitzmann revient dans un nouveau rendez-vous immobilier sur TMC et avec un format enrichi d’une séquence encore inédite à la télévision française : l’achat cash d’un bien estimé en moins de 48h. Cette émission sera également renforcée par une application dédiée permettant de prendre directement rendez-vous avec les consultants officiels et visiter au plus vite les biens exclusifs diffusés dans Proprio À Tout Prix.

La grande innovation et le fil rouge de l’émission : c’est l’Achat Cash ! Une séquence encore jamais vue à la TV en France !

Chaque semaine, Proprio À Tout Prix, en partenariat avec VendezVotreMaison.fr, estime le bien d’un particulier et lui fait une offre sous 48h. Si celle-ci est acceptée, le bien lui est acheté cash, sur-le-champ ! Cette séquence est une grande première à la télévision française.

Le téléspectateur est tenu en suspens et suit tout le processus de vente : présentation de l’acheteur, visite du bien, estimation de l’expert, offre, réflexion et décision du vendeur, qui est révélée en fin d’émission. L’Achat Cash a de plus un véritable intérêt pour les particuliers qui peineraient à vendre leur bien puisqu’elle leur permet d’économiser à la fois du temps et de nombreux frais liés aux délais de vente parfois très longs.

Une l’application mobile Proprio À Tout Prix pour prendre rendez-vous et visiter les biens proposés

Proprio À Tout Prix met tous les moyens en oeuvre pour permettre à chaque téléspectateur d’acquérir les biens diffusés en exclusivité sur TMC grâce à l’application mobile officielle de l’émission. Conçue pour prolonger l’expérience au-delà de la télévision, l’application Proprio À Tout Prix simplifie la prise de rendez-vous avec les consultants officiels pour visiter les biens proposés, vus nulle part ailleurs sur le marché.

Une fiche détaillée récapitule les propriétés du bien et permet également à l’utilisateur de revoir le reportage depuis son mobile. La recherche par secteur permet facilement de découvrir les biens exclusifs aux alentours de l’offre repérée par le téléspectateur lors de la diffusion TV. Proprio À Tout Prix propose donc un nouveau moyen de trouver l’appartement ou la maison de ses rêves directement depuis son canapé

Un réseau national de consultants officiels Proprio À Tout Prix

Sabine, Benoît, Geoffrey, Tony, Peggy, Enzo, Kheïra, Eric, Hanane, Christophe, Anne-Lise… Autant de personnalités dynamiques et déterminées à trouver les plus belles pépites de leur secteur. Des biens exclusifs introuvables sur le marché rien que pour les téléspectateurs de l’émission ! Les consultants officiels de l’émission sont de véritables ambassadeurs de leur région et disposent de leur propre secteur : pas de concurrence au sein de notre réseau ! Chacun oeuvre sur son territoire et décuple localement au rayonnement de l’émission.