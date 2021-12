Action Logement : Luc Baijot nommé Président de l’opérateur national de vente

Le conseil d’administration de l’Opérateur National de Vente (ONV), filiale du groupe Action Logement, a nommé, vendredi 10 décembre 2021, Luc BAIJOT, président de la structure spécialisée dans la vente HLM.

Ingénieur des Arts et Métiers, Luc BAIJOT a débuté sa carrière aux Etats-Unis dans le secteur automobile. En 1996, il créé sa première entreprise, AutoclaveMaxitech puis poursuit son engagement entrepreneurial en rachetant les établissements Lefrant-Rubco en 2007 puis les entreprises Salvi et Essinox en 2012. Président du Medef Oise depuis 2017, il s’est mobilisé au cours de sa carrière en faveur du développement de la formation en alternance pour les jeunes. Luc BAIJOT est également administrateur de l’URSAFF Picardie et vice-président du Groupement des Entreprises de Creil et du Sud de l’Oise.

Pour encourager l’accession à la propriété, dans le cadre de la loi ELAN, le groupe Action Logement a créé l’ONV (Opérateur National de Vente) en février 2019. Outil de place innovant et unique à ce jour, ouvert à tous les bailleurs sociaux de France, il est chargé d’acquérir des immeubles en blocs auprès des organismes HLM et de procéder ensuite à la vente à l’unité, prioritairement aux locataires occupants. Action Logement a doté l’ONV d’une enveloppe de 666 millions d’euros avec pour objectif l’acquisition de 40 000 logements.

Au 1er décembre 2021, avec plus de 4 100 logements acquis partout en France, plus de 2 300 logements en cours de commercialisation (60 opérations), près de 1 000 logements mis en copropriété et en gestion syndic et 155 ventes en cours (actées et sous promesse), l’ONV s’impose comme la solution efficace de vente HLM avec pour objectifs de favoriser les parcours résidentiels et la mixité sociale tout en permettant aux bailleurs sociaux de reconstituer leurs fonds propres.

Définitivement en ordre de marche et résolu à jouer pleinement son rôle d’accélérateur de l’accession sociale à la propriété et de la production de logements partout en France et en Outre- mer, l’ONV ouvre désormais sa plateforme de dépôt de candidature et de dossiers tout au long de l’année.