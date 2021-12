Jonathan Le Corronc Clady réélu président de la Chambre Fnaim du Vaucluse

L’Agent immobilier avignonnais Jonathan Le Corronc Clady a été réélu à la tête de la chambre FNAIM du Vaucluse (84).

Agent Immobilier Avignonnais de 37 ans reconnu, celui-ci est aussi connu pour son engagement en faveur de la culture dans la cité des Papes au profit de festival tel «Résonance», «Avignon Jazz Festival», ou encore de l’Art avec EDIS et le Grenier à Sel qu’il soutient avec sa structure House & Co mais aussi pour son engagement en matière de politique syndicale.

Jonathan LE CORRONC CLADY vient d’être confirmé pour 3 ans de plus à la Présidence de la Chambre de l’Immobilier du Vaucluse FNAIM84 après avoir été élu à l’unanimité par le conseil d’administration de la FNAIM 84.

La FNAIM du Vaucluse, une chambre dynamique

La FNAIM du Vaucluse marque depuis cette année un dynamisme remarqué : Des évènements novateurs et fédérateurs destinés aux professionnels du secteur, un club partenaires élargi faisant la part belle au digital, une augmentation du nombre d’adhérents, une communication percutante et une présence régulière dans les médias, spécialisés ou grand public avec des points presses et de conjonctures appréciés, ont marqués le début de mandature de Jonathan LE CORRONC CLADY durant toute l’année 2021. L’année 2022 s’annonce tout aussi dynamique pour celui qui représente la profession et la FNAIM dans le département.

La FNAIM c’est le 1er syndicat de France et d’Europe représentant 50,37% de la branche. La FNAIM a su s’imposer comme l’interlocuteur privilégié des pouvoirs public et agir, depuis plus de 75 ans, dans le sens de la protection des consommateurs et des professionnels du secteur.

90 cabinets immobiliers en Vaucluse et 450 collaborateurs sur le terrain

En 2021 c’est donc plus de 10 000 agences immobilières sur le territoire national qui sont adhérentes du cube jaune et qui ont choisi de déléguer leur voix à la FNAIM. L’immobilier en France c’est plus de 200 000 emplois et plus de 15 milliards d’Euros de CA représentant ainsi une part importante du PIB National.

Au niveau départemental la FNAIM est la 1ère force immobilière du département avec plus de 90 cabinets en Vaucluse et plus de 450 collaborateurs sur le terrain.

«Je suis honoré de la confiance renouvelée de mes pairs. Mon action s’inscrira dans la continuité des actions menées et construites au cours de l’année écoulée et j’aurai à cœur de rassembler la profession et tous les acteurs du marché dans des relations apaisées et pérennes visant à offrir à nos concitoyens le service essentiel qu’ils sont en droit d’attendre et qui leur est délivré au quotidien avec passion par des professionnels de grande qualité », a déclaré Jonathan LE CORRONC CLADY à l’issue de son élection.