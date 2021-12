Immobilier Chantilly : 30 000 arbres plantés avec Laforêt en décembre !

Après les Landes et les Vosges, le réseau Laforêt se met au service de la forêt de Chantilly. En décembre 2021, 30 000 arbres y seront replantés dans le cadre de l’opération « Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly ».

Avec son opération « plantons avec laforêt », le réseau Laforêt s’investit dans la reforestation en France et ce, pour la troisième année consécutive… En 2019 et 2020, Laforêt participait à la plantation de 60 000 arbres dans les Landes, puis dans les Vosges. Cette année, l’opération « Plantons avec Laforêt » est reconduite dans le cadre d’une démarche essentielle et écoresponsable.

Au mois de décembre 2021, ce sont ainsi 30 000 arbres qui seront replantés, dans le cadre de l’opération « Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly ». Un acte citoyen et fédérateur, qui vise à répondre collectivement aux enjeux environnementaux toujours plus grands.

Un joyau naturel en grand danger

Constitué progressivement par les acquisitions et aménagements successifs des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen-Âge, la forêt de Chantilly est un lieu de promenade et de tourisme équestre, de chasse et de production de bois d’œuvre, qui s’étend entre l’Oise et le Val-d’Oise sur 6 344 hectares. La forêt est principalement composée de chênes (48 %), de pins sylvestres (12 %), de hêtres (9 %), ainsi que de tilleuls. Seulement, avec le réchauffement climatique qui s’accélère, le déficit pluviométrique menace aujourd’hui les chênes pédonculés, l’essence la plus représentée. Celle-ci est également attaquée par les insectes, notamment les hannetons, qui dévorent les racines. L’ONF constate ainsi un dépérissement massif de cette espèce, avec plus de 40 % d’arbres touchés.

« Avec cette nouvelle opération, nous poursuivons notre démarche volontaire, qui vise à renouveler les forêts françaises en plantant un arbre pour chaque transaction immobilière réalisée dans les agences Laforêt. Cette année encore, avec le concours de notre réseau et de nos clients, nous allons planter des milliers d’arbres pour régénérer la belle forêt de Chantilly. Par cet acte citoyen et fédérateur, nous contribuons collectivement aux enjeux environnementaux toujours plus grands », explique Yann Jéhanno, Président du réseau Laforêt.

Dans la continuité de ses deux éditions précédentes de reforestation, Laforêt s’est rapproché cette année du collectif « Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly », dont l’objectif est de trouver les moyens de préserver ce joyau de notre patrimoine naturel.

Au travers de son opération « Plantons avec Laforêt », Laforêt se positionne, avec l’ensemble de son réseau, aux côtés de ceux qui tentent aujourd’hui d’assurer un avenir à ce lieu unique. Pour chaque transaction réalisée dans ses agences, l’enseigne s’engage ainsi à planter un arbre. En décembre 2021, ce sont ainsi 30 000 arbres qui ont été replantés dans la forêt de Chantilly, qui s’additionnent aux 60 000 autres déjà réintroduits dans le cadre de deux précédentes éditions de son opération, dans les Landes et les Vosges en 2019 et 2020.

Laforêt milite, cette année encore, pour un Noël écoresponsable

Jusqu’au 20 décembre prochain, pour toute signature d’un mandat exclusif, les agences Laforêt offrent à leurs clients un sapin en pot issu de pépinières raisonnées. Une fois les fêtes passées, ils pourront les rapporter en agence pour qu’ils soient replantés, choisir de le faire dans leur propre jardin ou les retourner à la Pépinière Naudet, partenaire de l’opération, afin qu’ils rejoignent la forêt « My Little Sapin ». Pour respecter cette cohérence dans l’action, Laforêt éditera également ses cartes de vœux sur du papier ensemencé qui pourra être replanté au printemps.