Le Photographe Immobilier : Les 3 secrets d’une photo qui vend !

Dans cette vidéo, Olivier Melgrani, photographe immobilier, dévoile les 3 secrets d’une photo qui vend !

Des photos professionnelles vendre pour attirer les clients

Professionnels de l’immobilier, lorsque vous publiez une annonce immobilière, vous avez besoin qu’elle soit rapidement vue et qu’un maximum de personnes vous contactent à propos de ce bien.

C’est la base pour vendre et Internet est une vitrine ! Si votre annonce immobilière se distingue des autres, si elle attire les regards, vous aurez naturellement plus de contacts.

En moyenne, une annonce avec des photos « professionnelles » génère 8X plus de contacts qu’une annonce avec des photos classiques.

Maximiser l’impact de la photo principale

Mais comment faire pour que votre annonce sorte du lot ? En effet, tous les sites fonctionnent de la même manière, et toutes les annonces sont structurées à l’identique.

Le seul levier (gratuit) sur lequel vous pouvez jouer, c’est en maximisant l’impact de votre photo principale. C’est effectivement la seule chose qui va visuellement varier d’une annonce à l’autre.

Vous devez proposer une photo principale qui soit efficace et percutante ! Et pour cela, il faut comprendre quels éléments d’une photo font qu’elle sera meilleure qu’une autre. Quelles astuces mettre en place pour réaliser LA bonne photo !

Olivier Melgrani ou « Le Photographe Immobilier » vous livre les 3 secrets d’une photo qui vend dans la vidéo ci-dessus.