Immobilier Herblay-sur-Seine : Quand le sens du contact mène à l’immobilier …

Après 25 ans passés dans le secteur du commerce, je souhaitais exercer un métier en lien avec ma passion de l’immobilier et centré autour de l’humain. Devenir agent immobilier est donc apparu comme en évidence. L’accompagnement et les outils mis à disposition par ERA Immobilier m’ont aidé à franchir le pas. Par ailleurs, connaissant très bien la ville d’Herblay-sur-Seine pour y avoir travaillé durant 18 ans, et conscient de la qualité de vie qu’on y retrouve, je tenais à y implanter mon agence.

ERA Immobilier renforce sa présence en Ile-de-France : après 25 ans passés dans le secteur du commerce, Philippe Agalias réalise son rêve et ouvre son agence immobilière à Herblay-sur-Seine (95) !

Philippe Agalias, 46 ans, a travaillé durant 25 ans dans le secteur du commerce et de la grande distribution. Aimant le contact humain et suivant de près le secteur de l’immobilier, il décide en 2016 de mêler sa passion à sa reconversion.

Il rejoint alors le réseau ERA Immobilier en tant que négociateur puis complète son cursus par une formation et obtient une Licence Responsable d’affaires immobilières au sein de l’école SUPTERTIAIRE. Il ouvre aujourd’hui sa propre agence, à Herblay-sur-Seine dans le Val-d’Oise, sous les couleurs de l’enseigne ERA Immobilier.

« Après 25 ans passés dans le secteur du commerce, je souhaitais exercer un métier en lien avec ma passion de l’immobilier et centré autour de l’humain. Devenir agent immobilier est donc apparu comme en évidence. L’accompagnement et les outils mis à disposition par ERA Immobilier m’ont aidé à franchir le pas. Par ailleurs, connaissant très bien la ville d’Herblay-sur-Seine pour y avoir travaillé durant 18 ans, et conscient de la qualité de vie qu’on y retrouve, je tenais à y implanter mon agence. »

Des délais de vente de 14 jours

Commune de 30 000 habitants du Val-d’Oise, Herblay-sur-Seine est située à proximité de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Grâce à sa ligne de train qui relie la gare Saint-Lazare en 25 minutes, la commune attire de nombreux Parisiens et cette tendance s’est accentuée depuis le début de la crise sanitaire. Dans ce contexte, l’offre de biens disponibles est inférieure à la demande entraînant mécaniquement une hausse des prix. « Ainsi, le prix au m² avoisine les 4 000 € et les délais de vente se sont raccourcis pour atteindre 14 jours », observe Philippe Agalias.

De nouveaux recrutements sont prochainement prévus au sein de l’agence ERA AGALIAS IMMOBILIER. En plus de ses prestations d’achat-vente et de gestion locative, l’agence inclut toute une panoplie de services concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plans d’actions marketing, etc.