Hélène Ferrari : La James Bond de l’immobilier n’en finit pas d’innover …

Agent immobilier depuis 12 ans, Hélène Ferrari ne cesse d’innover. Et de surprendre avec notamment des prestations de service à la carte, payées immédiatement. Et forte de son expérience, elle a créé en 2018, Elite Immo, une formation les professionnels de l’immobilier de demain.

Hélène Ferrari : Une approche humaine et éthique de l’immobilier

Surnommée « La James Bond de l’immobilier » par le quotidien Sud-Ouest, Hélène Ferrari, à la tête de sa propre agence depuis plus de 12 ans, s’est démarquée en se spécialisant dans la recherche de biens de caractère en France.

Dès 2014, elle innove en proposant à ses clients, en alternative aux mandats classiques : des prestations de services à la carte qui remettent au centre de la transaction les vendeurs et les acheteurs. Consciente du désamour des Français pour les agents immobiliers (42% des particuliers tentent aujourd’hui de vendre ou d’acheter sans avoir recours à un professionnel), elle propose de rénover l’écosystème avec une méthode innovante sans mandat et sans commission d’agence.

La formation « Elite Immo », car le métier doit se réinventer !

En octobre 2018, Hélène Ferrari lance une formation étonnante, Elite Immo, pour former les agents immobiliers de demain. Un an plus tard, une centaine de professionnels ont suivi la formation Elite Immo. Ces nouveaux professionnels de l’immobilier vendent désormais du conseil, des services en complément de leurs « mandats » traditionnels. Ils répondent ainsi aux souhaits de tous les consommateurs de vendre ou d’acheter avec un accompagnement sur mesure, en fonction de leurs besoins, au cas par cas. Leurs services sont mesurables, éthiques et dispensés en totale transparence.

Immobilier, tous gagnants !

Avec le développement de l’immobilier 2.0, les sites d’annonces en ligne, le partage d’expériences, les forums… acheteurs et vendeurs ont énormément évolué. La méthode Hélène Ferrari consiste notamment à s’emparer des outils digitaux pour proposer des prestations rémunérées immédiatement. Le consommateur profite ainsi de services sur mesure, de conseil, de temps d’expertise uniquement en fonction de ses besoins. Dès lors, il s’agit de conduire le changement pour servir mieux les consommateurs tout en préservant l’équilibre de l’écosystème immobilier pour un accord gagnant-gagnant !