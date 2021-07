De sportif à agent immobilier : Quand l’esprit de compétition amène à changer de voie …

De sportif à agent immobilier, il n’y a qu’un pas ! Frédéric Luber l’a franchi il y a 15 ans. Aujourd’hui, il gravit une marche supplémentaire et ouvre SON agence ERA Immobilier Erdeven, dans le Morbihan, entre Vannes et Lorient.

Frédéric Luber (39 ans), diplômé d’un Deug des Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps), était destiné à une carrière dans le milieu sportif. C’était avant de découvrir le métier d’agent immobilier, en 2006. Exit, alors, les parquets des salles de basket pour ce compétiteur à la fibre commerciale… Quatorze ans plus tard, un nouveau défi s’offre à lui : devenir son propre patron et ouvrir son agence ERA Immobilier à Erdeven, dans le Morbihan, entre Vannes et Lorient.

« Cela fait maintenant 15 ans que j’ai rejoint le secteur de l’immobilier et le moment était venu pour moi de voler de mes propres ailes tout en bénéficiant d’un cadre pour évoluer sereinement. D’où l’envie de rejoindre une franchise immobilière », indique Frédéric Luber. Il ajoute : « J’ai retrouvé chez ERA Immobilier un esprit d’équipe, que j’avais pu connaître dans le sport, où l’union fait la force. J’ai également été séduit par l’accompagnement et les formations diplômantes proposées. Toutes les cartes sont désormais entre mes mains pour accompagner au mieux mes clients dans leurs projets immobiliers au sein de la commune prisée d’Erdeven et devenir un référent local. »

Zoom sur le marché immobilier à Erdeven

Cette commune de 3 700 habitants séduit de par sa proximité avec la côte bretonne et son important patrimoine culturel. Les prix de l’immobilier s’en ressentent, en hausse de 30 % depuis 10 ans. Le prix de vente moyen pour une maison est de 3 200€/m². Sur le segment des appartements, il ressort à 3 600/m². Si les propriétaires occupants natifs de la région sont majoritaires, les locations estivales font recette.

L’agence ERA MENHIRS IMMO d’Erdeven est composée de quatre personnes et de nouveaux recrutements sont prévus. En plus de ses prestations d’achat-vente, l’agence inclut toute une panoplie de services concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plans d’actions marketing, etc.