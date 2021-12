Immobilier Marseille : COFFIM livre un hôtel sur-mesure de 572 lits pour MEININGER Hotels

La livraison de l'hôtel à Marseille est une autre grande étape de la stratégie de croissance de MEININGER Hotels en France. Nous pensons que le concept des hôtels hybrides offre encore un vaste potentiel pour de nombreuses autres villes françaises. Après les ouvertures à Paris, Lyon, Bordeaux et maintenant Marseille, nous avons encore d'autres villes dans notre radar, notamment Strasbourg et Toulouse.

Situé dans le quartier de la Joliette, à Marseille, l’hôtel livré par COFFIM au groupe MEININGER Hotels adopte un concept hybride, entre auberge et hôtel, et accueillera 194 chambres.

Réalisé sur-mesure, le bâtiment, situé au 25-27 rue de Forbin, au sein du quartier de la Joliette, dans le 2earrondissement de Marseille, a été conçu par le cabinet Tangram Architecte. L’établissement livré par COFFIM sera exploité par MEININGER Hotels, devenant ainsi le quatrième hôtel du groupe dans l’hexagone.

Déployé sur une surface de 6 860 m², le bâtiment accueillera 194 chambres (112 chambres multi-lits, 82 en formule classique), pour un total de 572 lits. Allant de 16 à 27 m², les chambres, décorées par l’architecte d’intérieur Karawitz, comprennent 2 à 6 places de couchage et sont équipées de bureaux, télévisions et autres armoires de rangement individuelles, sélectionnées en amont par le groupe hôtelier.

Un cahier des charges très précis

Le groupe familial de promotion immobilière COFFIM, maître d’Ouvrage de l’opération, a notamment dû répondre à un cahier des charges particulièrement précis pour permettre à MEININGER de développer son concept d’hôtel hybride. Ces exigences ont notamment porté sur la hauteur sous plafond de 2,70 mètres, afin d’accueillir des lits superposés au sein des 112 chambres multi-lits (60 de 3 couchages, 42 de 4 couchages et 10 de 6 couchages).

Au-delà du cahier des charges, COFFIM a su livrer un édifice certifié HQE niveau excellent, et répondre à des contraintes acoustiques élevées. Le promoteur a également imaginé des espaces partagés (bar, cuisine en libre-service, salle de détente avec billard et baby-foot, laverie, jardin, terrain de pétanque…), fidèles au concept proposé par l’hôtelier.

« Par essence, COFFIM est un promoteur très investi sur les thématiques des résidences services et de l’hôtellerie, déclare Thibault Dutreix, Directeur Général de COFFIM. En livrant cet établissement au concept innovant, COFFIM prouve son expertise sur le segment des hôtels hybrides. Ce projet porte la marque des convictions de notre groupe, tourné vers les nouvelles formes de l’hôtellerie et l’évolution des usages ».

Marseille : une grande étape de la stratégie de croissance de MEININGER Hotels

« La livraison de l’hôtel à Marseille est une autre grande étape de la stratégie de croissance de MEININGER Hotels en France. Nous pensons que le concept des hôtels hybrides offre encore un vaste potentiel pour de nombreuses autres villes françaises. Après les ouvertures à Paris, Lyon, Bordeaux et maintenant Marseille, nous avons encore d’autres villes dans notre radar, notamment Strasbourg et Toulouse », déclare Nicolas Capelle, Vice President Development and Asset Management de MEININGER Hotels.