Prix Féminin de l’Immobilier 2021 / Joanna McGovern (Géranium Immobilier)

Mon Podcast Immo reçoit Joanna McGovern, fondatrice de l’agence Géranium Immobilier et finaliste du Prix Féminin de l’Immobilier

Joanna McGovern a fondé et dirige l’agence Géranium Immobilier située dans les Alpes, elle est, en 2021, finaliste du Prix féminin de l’immobilier. Fred Haffner en a profité pour lui demander retracer son parcours et de nous présenter son marché, très orienté vers les acquéreurs Belges, Néerlandais et Britanniques.