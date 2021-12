Prix Féminin de l’Immobilier : Découvrez les gagnantes du palmares 2021

Le succès rencontré par la 2ème édition du Prix féminin de l'immobilier montre la nécessité d'une féminisation des dirigeants du secteur de l'immobilier. Aider les femmes à avancer, à croire en leurs projets, à crever les plafonds de verre, c’est l’ambition de ce Prix féminin de l’immobilier qui récompense des professionnelles au parcours inspirant pouvant éveiller d’autres vocations. Mon ambition via ce prix 100% sweet ? Promouvoir une vision humaine, sensible et engagée de l’entrepreneuriat, une vision paritaire et inclusive.

Le 2e Prix Féminin de l’Immobilier by MySweetimmo a récompensé 5 candidates. Voici les femmes entrepreneuses de l’immobilier qui vous ont le plus inspiré.

C’est maintenant un rendez-vous ! La 2ème édition du prix féminin de l’immobilier créé l’an passé par MySweetimmo a rencontré un vif succès auprès des femmes de l’immobilier. Cette année, la cérémonie de remise des prix a eu lieu en réel au Congrès de la FNAIM, en marge de celle du Palmarès de l’immobilier 2021.

Ce prix destiné à mettre en lumière l’entreprenariat au féminin dans le monde de l’immobilier a récompensé 5 femmes aux parcours bien différents … choisies par le public.

Ce prix était réservé aux femmes créatrices d’agences ou repreneuses d’une agence immobilière dont 50% des parts ou plus sont détenues par une ou plusieurs femmes, et dont la dirigeante est une femme. Elles ont été très nombreuses à déposer leurs dossiers. Après avoir effectué une première sélection, nous avons demandé aux candidates de nous adresser une courte vidéo, puis avons demandé aux lecteurs de MySwetimmo de voter en ligne.

1ère place est attribuée à Aurélie Bonnet, fondatrice d’Aurélie Bonnet Immobilier (Deauville, Trouville, Touques)

Cette entrepreneuse de 32 ans remporte le concours haut la main avec pas moins de 749 voix sur un total de 3483 votants uniques. Ce qui a sûrement fait pencher la balancer en sa faveur : elle a ouvert pas moins de 3 agences en seulement 6 ans, soit une tous les deux ans.

Sa vision de l’immobilier : « La satisfaction de nos clients est notre principale priorité. Nous privilégions le qualitatif au quantitatif. Nous mettons un point d’honneur à instaurer une relation de confiance avec nos vendeurs dès la prise de mandat. Nous sommes là pour accompagner les vendeurs et acquéreurs tout au long du processus de vente et d’achat. La relation humaine, la réactivité, la disponibilité et le suivi sont au cœur de notre relation commerciale. Notre délai de vente moyen est de 27 jours en 2021 avec un pourcentage de baisse de prix de seulement 4.5% par rapport au prix du mandat. Nous incarnons une image familiale et dynamique. »

Sa vision de l’entrepreneuriat au féminin : « Je suis fière d’avoir réussi à véhiculer mes valeurs qui sont aujourd’hui partagées par mes collaborateurs. Notre agence est reconnue sur notre secteur et la notoriété dont nous bénéficions grâce aux recommandations de nos clients est notre plus belle récompense. Je suis fière d’avoir créee 3 agences immobilières en seulement 6 ans sans avoir perdu de vue la qualité du service apporté aux clients. L’entrepreneuriat n’est pas toujours évident, et surtout quand on est une jeune femme de 25 ans. Je n’ai jamais rien lâcher malgré les découragements que j’ai pu entendre. J’ai pour projet de poursuivre le développement de mes agences. »

La 2e place revient à Marie-Thé Martel, dirigeante de l’agence Aigue Morte Immobilier (AMI)

Marie-Thé Martel est ce que l’on peut dire une mordue d’immobilier. Elle évolue dans ce secteur depuis 32 ans. Et c’est un peu par hasard qu’elle y a débarqué. C’est parce qu’elle cherchait un logement qu’elle a contacté l’agence Ami. Faute de logement, elle trouvera un emploi. Et elle rachètera peu de temps après l’agence. Elle a remporté 415 voix.

La 3e place est décernée à Dominique de Saint-Laurent, fondatrice du réseau WeLoge

Après une 1ère carrière dans la restauration, Dominique de Saint Laurent a créé le réseau immobilier Weloge en 2017 à Marseille. Il se développe aujourd’hui sur le territoire. Son idée ? Offrir le relooking des biens à leurs propriétaires pour optimiser le prix de vente. Ce qui lui permet à elle de décrocher un mandat exclusif.

Sa vision de l’immobilier : « Nous aidons les particuliers à vendre leur bien immobilier le plus cher possible et dans un délai moyen de 45 jours en les aidant à valoriser leur bien avant la mise en vente notamment grâce à une prestation de home staging offerte par l’agence. Ma vision est que l’agent immobilier de demain est un accompagnateur, un facilitateur de transitions qui intervient à toutes les étapes. Un accompagnateur de clé à clé. Il offre des solutions sur mesure qui permet d’optimiser le prix de vente, le temps. L’humain restera toujours, les outils digitaux seront là pour faire gagner du temps sans jamais remplacer l’humain, la relation, l’émotion. »

Sa vision de l’entrepreneuriat au féminin : « Vive l’entrepreneuriat au féminin ! Une femme a beaucoup plus de capacité qu’un homme. Une sensibilité, une intuition que les hommes n’ont pas – je ne suis pas féministe, juste objective. Aujourd’hui les femmes osent, les femmes s’affirment et assument aussi leur féminité ce qui rend leur leadership encore plus puissant. Il y a encore du chemin à faire et nous sommes en bonne voie ! »

La 4e place revient à Justine Leclerc, de l’agence Just In Home à Bayeux, lancée il y a trois ans

Justine Leclerc a toujours su qu’elle voulait créer et diriger sa propre entreprise. Et elle n’a pas traîné. Elle fondé Just’In home à seulement 24, après un BTS profession immobilière. Son idée ? S’appuyer sur les réseaux sociaux pour faire découvrir les dessous de la vie d’agent immobilier et pour montrer que ce rôle d’intermédiaire est essentiel.

Sa vision de l’immobilier : « J’ai créé l’agence à 24 ans, il y a 3 ans. Je suis dans ma 9ème année d’expérience dans le milieu. La volonté de nommer la société Just in Home, rappelait bien sûr mon prénom « Justine », mais l’idée était d’évoquer l’importance du « bien à la maison » « juste à la maison » ou tout simplement « juste chez soi ». Ce qui nous distingue, c’est notre suivi sur-mesure, en 3 ans nous sommes devenus la première agence notée 5/5 sur google, avec nos avis clients. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Il y a 3 ans, la volonté était de créer de la proximité avec l’agent immobilier, de montrer les « dessous » du métier d’intermédiaire lors d’une transaction. Beaucoup de nos clients nous disent être « réconciliés » avec l’image de l’agent immobilier après avoir travaillé avec nous sur leur projet. »

Sa vision de l’entrepreneuriat au féminin : « J’ai candidatépour plusieurs raisons. La première est la fierté de la réussite de l’agence après si peu de temps. Se lancer seule à 24 ans, n’a pas été chose simple, mais j’ai persévéré et c’est ma première fierté. Mes réussites consistent en une simple chose : les recommandations et les retours si positifs que peuvent nous faire nos clients. Les accompagner dans ce projet si important pour eux, « entrer » dans leurs vies le temps de quelques semaines, et entretenir encore après la fin du projet de très bonnes relations. Nombreux sont les anciens clients devenus de bonnes connaissances avec qui je partage encore du temps. Mon parcours, et mes précédentes expériences dans ce milieu m’ont apprises à devenir indépendante, solide et déterminée. Le tout toujours dans la bonne humeur ! J’ai pour projet d’ouvrir une 2ème agence d’ici le début d’année 2022, avec une équipe grandissante et toujours aussi impliquée ! A mon sens, c’est la détermination que j’ai eu à seulement 24 ans qui peut me distinguer. Beaucoup de clients sont admiratifs, et je prends conscience également 3 ans plus tard du chemin parcouru, et de tout ce qu’il reste à parcourir ! Je suis tellement impliquée dans le projet de mes clients que j’ai eu la chance, de n’avoir aucun retour négatif sur mon travail, et ça c’est satisfaisant ! »

La 5e place est attribuée à Angélique Aumord, de l’agence Gaudoise à La Gaude

Angélique Aumord est à la tête d’une agence et d’une équipe 100 % féminine. Est-ce cela qui a fait la différence ? Après plusieurs expériences, elle a créé son agence en 2013 pour proposer sa vision de l’immobilier basée sur l’accompagnement et l’humain.

* Le Palmares de l’immobilier est un évènement organisé par Vitrine Media, Bientôt Vendu, Opinion System et MySweetimmo.