Prix Féminin de l’Immobilier 2021 / Perrine Gautheron (LES VILLAS)

Mon Podcast Immo reçoit Perrine Gautheron, Fondatrice du réseau immobilier LES VILLAS , au micro de Fred Haffner

Perrine Gautheron est finaliste du Prix féminin de l’immobilier 2021. Elle nous présente « LES VILLAS« , son groupe d’agences immobilières basées dans les régions de Bordeaux et perpignan, ses ambitions et objectifs de développement, son parcours… et nous annonce la création d’une nouvelle franchise !