Guillaume Girard (CityScan) : « La smart data pour booster le business de l’agent immobilier »

Qu’est-ce que la smart data ? Quels services concrets rend CityScan (groupe Septeo) aux agents immobiliers et aux professionnels de l’immobilier ? Guillaume Girard, son directeur des partenariats répond au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Et présente son nouvel outil, qui permet de générer un rapport d’estimation complet (biens vendus et en vente, corrigés par l’évolution des prix de marché et le taux de négociation par secteur) en 1 minute 30 top chrono faciliter la vie des pros de l’immo.