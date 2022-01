Nomination : Le Groupe Panhard renforce son pôle parc d’activités avec Christian Vallaud

Christian Vallaud jusque là directeur du développement du groupe Atland

Avec plus de 1,5 million de m2 livrés et une offre globale en cours supérieure à 1 million de m2, le Groupe Panhard occupe une place majeure dans le paysage de la promotion immobilière d’entreprise (logistique et parcs d’activités). C’est dans ce contexte dynamique que Christian Vallaud rejoint le Groupe Panhard en tant que Directeur des parcs d’activités.

Christian Vallaud (48 ans – Institut de Géoarchitecture, Magistère Aménagement Paris I) rejoint le Groupe Panhard pour prendre les fonctions de Directeur parcs d’activités. Il aura pour principal objectif de développer l’activité Promotion parcs d’activités au sein du groupe et aura plus particulièrement en charge le développement foncier, la définition produit, le montage et la commercialisation des futures opérations du Groupe.

Depuis 2008, Christian était Directeur du développement chez Foncière ATLAND. Il a été auparavant Directeur du développement des parcs d’activités et montages locatifs chez Spirit, groupe qu’il avait intégré en 2000.

Christian reportera directement à Christophe Bouthors, Président du Groupe Panhard, et intégrera à ce titre le comité de direction du Groupe.

« Nous sommes aujourd’hui un des rares acteurs de l’immobilier à développer une offre globale : promotion résidentielle et tertiaire, investissement et assetmanagement. Nous entendons bien entendu poursuivre notre développement en ce sens. Avec déjà plus de 75 000 m2 de parcs d’activités en développement, nous souhaitons également renforcer nos activités de promotion dans ce domaine. Christian a plus de 20 ans d’expérience sur ces métiers, c’est l’un des meilleurs experts de ce segment produit qui nous rejoint ! » explique Christophe Bouthors, Président du Groupe Panhard.