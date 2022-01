Nomination : Sébastien Praicheux rejoint Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright poursuit son développement à Paris dans le secteur règlementaire à destination des services financiers avec l’arrivée de Sébastien Praicheux.

Agé de 47 ans, Sébastien Praicheux est docteur en droit de l’Université Paris II Assas (2000) et membre du Barreau de Paris (2013). Avocat au barreau de Paris il prendra part, aux côtés des associés du bureau de Paris, au développement de la pratique du cabinet en matière de réglementation des services financiers en France et au sein de l’Union Européenne.

Précédemment associé en charge de la pratique règlementation bancaire et financière et produits dérivés de DLA Piper à Paris, Sébastien Praicheux possède une importante expérience du droit et de la réglementation des services bancaires et d’investissement. Il conseille de nombreux clients sur un large éventail de questions liées aux agréments et autorisations, services d’investissement et de paiements, à la règlementation des actifs numériques et de la FinTech, à la règlementation prudentielle et aux infrastructures de marché. Avant de rejoindre DLA, il a été counsel chez Clifford Chance au sein du département banque/finance, regulatory et produits dérivés de 2012 à 2019 et a occupé plusieurs postes de responsables juridiques au sein du groupe Crédit Agricole CIB de 2001 à 2012.

Sébastien Praicheux a été désigné dans le dernier classement de Legal 500 EMEA « Next Generation Partner ». Il enseigne par ailleurs la réglementation financière, les produits dérivés et le droit des marchés de capitaux aux Universités de Paris Sorbonne et Paris Dauphine.

Une arrivée attendue

Jonathan Herbst, dirigeant de la pratique mondiale des services financiers de Norton Rose Fulbright, commente: « Nous sommes ravis d’accueillir un avocat du calibre de Sébastien dans notre équipe internationale en pleine expansion. Sébastien possède une riche expérience acquise en entreprise au sein de l’une des principales banques d’investissement françaises et en cabinet. Son expertise nous permettra d’offrir de nouveaux services à nos clients et les aider à se repérer parmi les changements réglementaires complexes, y compris le régime post-Brexit en pleine évolution. »

George Paterson, dirigeant du bureau de Paris déclare : « L’arrivée de Sébastien Praicheux est une excellente nouvelle pour nos équipes parisiennes qui bénéficieront de son expérience importante en matière de réglementation des services financiers, secteur dans lequel la réputation de notre cabinet et du bureau de Paris est établie.»

Sébastien Praicheux conclut : « La présence à l’international de Norton Rose Fulbright et sa réputation d’être à la pointe sur certaines des questions réglementaires les plus importantes pour les institutions financières et les entreprises m’ont convaincu de rejoindre le cabinet. Je suis impatient de me mettre au service de nos clients pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs stratégiques. »

Le département Corporate de Norton Rose Fulbright à Paris dont Sébastien Praicheux devient membre est l’un des plus importants de la place parisienne. Il rassemble à ce jour sept associés et près d’une trentaine de collaborateurs. Sébastien Praicheux rejoint le cabinet avec une équipe de deux collaborateurs.

Zoom sur Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires international. Il fournit une gamme complète de services juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales de premier plan. Le cabinet rassemble au-delà de 3700 avocats à travers l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et le Moyen-Orient.