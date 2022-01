LPA-CGR avocats renforce son département immobilier avec l’arrivée de Thomas Ehrecke

LPA-CGR avocats poursuit son développement en financement immobilier avec l’arrivée de Thomas Ehrecke en qualité d’associé

Quelques semaines après l’arrivée d’Hassan Javanshir, le cabinet continue son développement en financement immobilier et accueille Thomas Ehrecke en qualité d’associé.

Thomas Ehrecke intègre le département Immobilier du cabinet à Paris qui compte une soixantaine d’avocats dont quinze associés. Son rôle est de renforcer l’équipe Financement Immobilier qui comprend deux associés, Alexae Fournier-de Faÿ et Hassan Javanshir.

Thomas Ehrecke intervient en financement immobilier sur des opérations en France et transfrontalières. Il conseille ses clients, banques, investisseurs et fonds, en matière d’origination, de restructuration, ainsi que de cession et acquisition de dettes immobilières.

En outre, il apporte aussi au cabinet ses compétences en financement d’acquisition et corporate finance (Large Cap LBO et Unitranche).

« Je me réjouis d’intégrer un grand cabinet français et de contribuer au développement de sa plateforme globale en immobilier unique sur le marché et reconnue depuis des années. Etant d’origine allemande, l’axe franco-allemand du cabinet m’a également particulièrement séduit, sans compter le dynamisme de l’ensemble des équipes que j’ai rencontré ! », commente Thomas Ehrecke.

Silke Nadolni, avocate associée, responsable du département Immobilier et membre du German Desk, ajoute « Nous sommes ravis d’accueillir Thomas au sein du cabinet. Son expertise allie une solide connaissance du marché en financement et une réelle expérience des dossiers transfrontaliers. Ce sont de véritables atouts pour répondre aux besoins de nombreux clients du cabinet et continuer à proposer une offre d’excellence dans tous les domaines de l’immobilier. ».

Thomas est accompagné de Pauline Ducousso, avocate collaboratrice. Avec cette arrivée, le bureau de Paris compte aujourd’hui 41 associés.

Avec plus de 230 avocats répartis dans 13 bureaux dont 12 à l’étranger, LPA-CGR avocats figure parmi les dix premiers cabinets indépendants français. Il est le 1er cabinet d’avocats d’affaires français présent en Allemagne avec 3 bureaux (Munich, Hambourg et Francfort) et 1 German Desk à Paris composé de 5 associés franco-allemands.