Prix Féminin de l’Immobilier 2021 / Anne-Sophie Thomas (Gestia Solidaire)

Mon Podcast Immo reçoit Anne-Sophie Thomas, co-fondatrice de Gestia Solidaire et finaliste du Prix féminin de l’immobilier 2021

Anne-Sophie Thomas, co-fondatrice de Gestia Solidaire, un réseau d’agences immobilières responsables (et solidaires) était finaliste du Prix Féminin de l’Immobilier 2021. Elle fait le point sur le développement de son activité, partie de Lyon, arrivée à Paris et bientôt à Lille, Bordeaux et Marseille, avec Fred Haffner pour Mon Podcast Immo.