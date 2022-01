« Le flex office et le travail hybride vont devenir une tendance durable », Christophe Courtin

La notion de bureau traditionnel s’estompe au profit d’espace de nouvelle génération qui offre bien plus qu’un simple bureau attitré. Le regard de Christophe Courtin, CEO de Flex-O.

Jamais le monde du travail n’a été aussi impacté par de nouveaux usages. Accentuée par la crise sanitaire que nous traversons, cette évolution du marché a fait émerger de nouvelles pratiques comme le télétravail, le travail hybride ou encore le flex office. Une chose est sûre, nombre d’entreprises et d’organisations et même les plus grandes repensent leurs stratégies d’investissements au regard de leurs locaux et positionnent l’agilité au centre de leurs projets. C’est précisément en ce sens que le flex office et le bureau hybride apportent une réponse industrielle et pertinente.

S’adapter à la nouvelle donne

Désormais, les collaborateurs sont mobiles, travaillent fréquemment depuis plusieurs lieux et aspirent à évoluer dans des environnements qui prennent en compte ces éléments. En ce sens, la notion de bureau traditionnel s’estompe au profit d’espace de nouvelle génération qui offre bien plus qu’un simple bureau attitré. L’environnement de travail d’aujourd’hui et de demain est mouvant, vivant et évolutif. Ces différents éléments ont conduit à l’émergence d’environnements innovants qui combinent à la fois espaces de travail et lieu de vie.

Plus de services pour gommer la frontière vie privée et vie professionnelle

Depuis maintenant près de trois ans, de nouveaux opérateurs ont pris ce virage et introduit de premiers environnements de travail hybrides dans toute la France pour accueillir des entreprises et entrepreneurs en quête de bureaux qui leur ressemblent. Plus précisément, l’objectif est aujourd’hui de proposer un cadre de travail qui intègre de nouveaux services. Sur ce point, de nombreux espaces intègrent : espace de travail modulable, bureau à la journée, salle de réunion à la demande, espace de coworking, domiciliation, service d’assistance, infrastructure IT de pointe, service de conciergerie, salle de sports, salle de détente, restaurant, garderie, etc. Cette dimension service est donc au centre des projets de transformation des espaces de travail. Au final, de tels environnements offrent aujourd’hui tous les avantages recherchés par les entreprises et leurs collaborateurs.

Proposer un cadre de travail vertueux et respectueux de l’environnement

L’émergence de nouveaux bureaux est également une formidable opportunité de réhabiliter d’anciens lieux de travail aujourd’hui vétustes, souvent construits avec des matériaux peu respectueux de l’environnement et qui peuvent même avoir des conséquences sur la santé des équipes. Dans ce contexte, les nouveaux bureaux offrent aujourd’hui de très nombreux avantages et s’inscrivent dans une démarche RSE : maitrise de l’énergie, autosuffisance dans certains cas, construction éco-responsable, etc. De fait, les entreprises qui intègrent ces nouveaux espaces de travail évoluent dans des lieux respectueux de l’environnement. Ce critère devient même un véritable must have pour nombre d’organisations qui vont jusqu’à sélectionner des partenaires ou clients qui prennent en compte cette dimension.

À travers ces quelques premiers éléments, on comprend parfaitement que le monde du travail que nous avons connu ces dernières années va rapidement laisser sa place. Cette tendance va fortement s’accélérer notamment avec l’arrivée sur le marché du travail des nouvelles générations qui cherchent désormais à positionner les notions de recherche de sens, de flexibilité, de développement durable et de qualité de vie au centre de leurs projets professionnels. Ainsi, leur offrir des espaces de travail qui leur ressemblent est un impératif stratégique.