JeVérifie.com, la start up qui vérifie la qualité du bien immobilier convoité

Acheter un bien immobilier est du stress. Sans compter qu’aujourd’hui, des millions de Français se font arnaquer sur internet (sites de petites annonces, annonces immobilières…). Pour éviter les déconvenues et lutter contre les arnaques, Yannick Millet a créé JeVérifie.com. Explications …

« C’est après avoir repéré un véhicule à Toulouse que j’ai réfléchi à cette problématique. Le véhicule correspondait à tous mes critères, mais j’habitais beaucoup trop loin de cette ville, explique Yannick Millet, le fondateur de JeVérifie.com. J’ai alors tout de suite pensé à un ami qui vivait là-bas ! Il est allé voir le véhicule à ma place et je l’ai finalement acheté. » C’est à partir de là qu’il a décidé de lancer en janvier 2021 JeVérifie.com, le premier site de vérification d’annonces. Un service qui cartonne ! Depuis sa création, il y a chaque jour des demandes de vérifications.

Eviter de se faire arnaquer …

Le marché de l’occasion est en pleine expansion : d’ici 2023, il devrait atteindre 50 milliards d’euros dans le monde. A titre d’exemple, les ventes de voitures de seconde main ont augmenté en France de 30% en 2020. Tous les domaines sont concernés et, à l’ère d’internet, il est très facile d’accéder à un très grand vivier d’annonces au niveau national.

Reste un défi de taille : apporter de vraies garanties quant à la qualité du bien vendu. Comment s’assurer que la description du vendeur correspond bien à la réalité ? Qu’il n’y a pas de piège ? L’enjeu est d’autant plus important pour les produits ayant une forte valeur : les véhicules, la high tech et l’immobilier.

C’est pour en finir avec cette situation que JeVérifie.com propose un service d’entraide innovant : un réseau de vérificateurs certifiés qui permettent aux acheteurs de vérifier la qualité du bien convoité avant l’achat pour éviter les mauvaises surprises.

Faire vérifier n’importe quel bien d’occasion, n’importe où en France

Lorsqu’un bien d’occasion a une certaine valeur financière (auto, immobilier, high-tech), le manque de proximité géographique est un vrai frein à l’achat à distance.

D’abord parce que tout le monde redoute de « se faire avoir » : le vendeur existe-t-il réellement ? le bien proposé est-il de bonne qualité ? le vendeur a-t-il caché des informations importantes?

Ensuite parce que se déplacer pour voir le bien ne résout pas le problème. Les frais liés au transport (voire à l’hébergement/repas) peuvent être très élevés, ce qui fausse les rapports acheteur/vendeur. On se sent en quelque sorte « obligé » d’acquérir le produit parce qu’on est sur place et qu’on a déjà investi beaucoup dans cet achat en se déplaçant.

Comment ça marche ?

Le concept est ultra-simple puisqu’il suffit de :